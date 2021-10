Foggia, ennesimo autobus distrutto all’uscita di scuola

Foggia, 16/10/2021 – (repubblica) “Un gruppo di studenti all’uscita da scuola, sfoga le proprie frustrazioni all’interno dei mezzi Ataf, ingiuriando pesantemente altri passeggeri, insultando l’autista, lanciando oggetti contro persone e cose al di fuori dei finestrini, bloccando la corsa del mezzo tramite l’apertura in emergenza delle porte, e vandalizzando il mezzo stesso”. E’ quanto denunciano le segreterie provinciali di Foggia di Filt-Cgil, Faisa-Confail e Ugltrasporti che raccontano di quanto avviene quotidianamente a bordo della linea 2 dell’Ataf, azienda che si occupa di trasporto pubblico urbano nel capoluogo dauno.

L’ennesimo episodio vandalico – secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali – è avvenuto ieri poco dopo le 13 nelle vicinanze dell’Istituto Pacinotti di Foggia e “la governance (aziendale, ndr) non ha mosso un dito per porre fine a questi soprusi, lasciando come sempre i dipendenti, abbandonati a se stessi, a fronteggiare situazioni che vanno ben oltre le loro responsabilità”.

Le tre sigle sindacali chiedono “l’immediata attivazione da parte della struttura tecnica, di protocolli utili alla risoluzione del problema, altrimenti – dicono – ci vedremo costretti a ricorrere a tutte le azioni sindacali del caso, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, dei cittadini e dei beni aziendali”. (repubblica)