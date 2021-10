Il vescovo di Manfredonia in San Salvador per i cent’anni di missione della Congregazione Somasca

Manfredonia (Foggia), 16/10/2021 – Una capatina in America Centrale per i cent’anni di missione della Congregazione Somasca fuori dall’Italia. Padre Franco Moscone, arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è tornato “in famiglia” nei primi giorni di ottobre per un’occasione straordinaria che ha visto riuniti, a San Salvador, i superiori maggiori della Congregazione per riflettere, ringraziare e dare nuovi impulsi alla missione, facendo memoria e dando speranza. Padre Franco sosta in preghiera davanti alla tomba di Sant’Oscar Romero, missionario martire, in San Salvador.