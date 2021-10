Lo salvarono da un gravissimo incidente in mare: telefona per ringraziarli

Continuiamo a mettere in risalto le notizie e gli accadimenti di grande spessore legati alla nostra città . I sanseveresi continuano a renderci fieri ed orgogliosi della nostra terra, facendo parlare dell nostra città in tutta Italia e non solo.

Nel Mese di agosto un tragico evento è avvenuto a Marina di Lesina dove lo sfortunato protagonista, vittima di un gravissimo incidente, è stato prontamente soccorso da un medico di Foggia e da un infermiere Di San Severo, Marco Pappadopoli, che gli hanno prontamente salvato la vita.

Grazie all’intervento dei due operatori sanitari, che in spiaggia non hanno esitato ad intervenire prontamente, l’uomo si è salvato e, a distanza di 2 mesi, lo stesso ha chiamato i due foggiani per ringraziarli nuovamente per quanto fatto. A loro deve la vita. Ci sentiamo in dovere di ringraziare anche noi Marco per quello che ha fatto e perché ci ha resi orgogliosi del suo operato. (sanseverosiamonoi)