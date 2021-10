Manfredonia, acqua marrone dai rubinetti in zona Croce

Manfredonia (Foggia), 16/10/2021 – Da qualche ora in zona Croce, dai rubinetti fuoriesce, stranamente acqua marrone. Disagi per le casalinghe e per gli utenti, privati dell’acqua qualche giorno fa per lavori alla rete.

Molte le segnalazioni che sarebbero giunte al comando di Polizia Locale di Manfredonia che ha già segnalato il tutto ad Acquedotto Pugliese, sperando che la situazione possa tornare a breve nella normalità.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 16 ottobre 2021