Manfredonia, trovata persona accampata nel pericolante Palasport Scaloria

Manfredonia (Foggia), 16/10/2021 – Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, coordinate dal responsabile regionale Alessandro Manzella, durante controlli Ambientali nella fatiscente e pericolante struttura del Palasport Scaloria, hanno trovato una persona accampata all’interno della stessa, in una tenda tra rifiuti e calcinacci, riscaldato in queste notti gelide, da due cani che gli fanno compagnia.

, ma nulla di fatto, anzi la situazione si aggrava sempre più. Proseguendo i controlli in tutta la struttura, è stato constatato la caduta di una trave grandissima in cemento armato. Il Palasport Scaloria è stato già oggetto di incidenti, fortunatamente non mortali.