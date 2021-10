Parte “La Domenica del Gargano”. Ecco gli ospiti della prima puntata

16 ottobre 2021. Finalmente parte la il primo talk show televisivo locale della domenica pomeriggio “LA GARGANO” condotta da Luigi Mossuto ed in onda sulla web tv del Gargano www.tvgargano.com.

La formula del programma prevede quattro ospiti in ogni puntata che interagiranno con il conduttore su vari temi e nella parte finale ci sarà una rubrica satirica dal web “Non me lo dire” a cura di Antonio Parisi.

Gli ospiti della prima puntata in onda Domenica 17 Ottobre dalle ore 14.00 sono:

DONATO DEL MASTRO in qualità di membro provinciale di COLDIRETTI per parlare di Agricolura 4.0 e di come sta cambiando l’offerta lavorativa della categoria agricola.

ANTONIO CASTRIOTTA in qualità di giornalista di “STATO QUOTIDIANO” per analizzare il CASO della settimana: l’Alcolismo giovanile.

MARIO CIRO CIAVARELLA come scrittore di commedie teatrali, darà a suo modo lettura dell’elezioni amministrative dello scorso 3 e 4 ottobre

MAURIZIO TANCREDI cantautore e poeta, con lui si parlerà del ruolo del cantautore nella società attuale e si esibirà in studio con un medley di sue canzoni

ANTONIO PARISI con la sua rubrica satirica “Non me lo dire” .

Regia a cura di Gabriele Martino