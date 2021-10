San Nicandro Garganico, ceduto il Castello normanno-aragonese

San Nicandro Garganico (Foggia), 16/10/2021 – (retegargano) Prime soddisfazioni per il neo eletto Sindaco di San Nicandro, Matteo Vocale, che così commenta la riacquisizione demaniale del maniero arago­nese. “Da oggi, con l’atto definitivo di ces­sione, il castello normanno-aragonese è fi­nalmente dei Sannicandresi! Un onore per me, che nel 2017 suggerii di farlo acquista­re dalla Regione, ricevere le chiavi, in qua­lità di Sindaco, dagli ormai ex proprietari. Adesso subito al lavoro per progettare il suo recupero e valorizzazione”. (retegargano)

Il castello di San Nicandro Garganico è situato nel centro storico dell’abitato, su quella che anticamente doveva essere un’altura (224 m s.l.m.) strategica dal punto di vista logistico-militare.

Si presenta a base trapezoidale, con i lati disposti pressappoco secondo i punti cardinali: sul lato Nord vi sono due torri a base quadrangolare, di cui una è quella originaria del primo periodo; sul lato sud le due torri aragonesi a base circolare che danno le spalle alla chiesa madre.

Storia

A quanto desumibile dalle fonti storiche, il primo edificio doveva costituirsi di una torre di avvistamento e difesa, presso cui era stanziata una guarnigione di soldati già in epoca normanna.

Il castello fu dimora del re Manfredi, dell’imperatore Federico II di Svevia – infatti era usato da quest’ultimo come base (appoggio) per le sue battute di caccia nel Gargano – e fu anche rifugio segreto del papa Celestino V.

Nel periodo aragonese, probabilmente sotto i feudatari Della Marra, alla torre fu addossata la costruzione del castello nell’attuale perimetrazione, e fu attuata un’opera di “incastellamento” del primo nucleo abitativo che vi sorse nei dintorni: di tale poderoso intervento ci pervengono le torri circolari del versante Sud e quelle superstiti della muraglia occidentale.

Al XVI secolo, invece, è attestabile l’abbellimento della porta di accesso Est con la costruzione di una loggetta che collegava il castello con un grande palazzo innalzato tra la porta e le mura Est del castellum; nello stesso periodo fu costruito, come pertinenza, un palazzo (“Palazzo Fioritto”) addossato alle mura Ovest, sede della Biblioteca Comunale “A. Petrucci” e del Museo Etnografico della Civiltà Contadina. (wikipedia)