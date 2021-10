STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 16 ottobre 2021. Parte il Campionato Nazionale Under 19. Domenica 17 ottobre, alle ore 11:00, esordio casalingo per i ragazzi del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, che nella prima giornata del raggruppamento P, se la vedranno con i pari età del Greencells Agrosolar Futsal Torremaggiore. La compagine sipontina, allenata da mister Paolo Vitulano e coordinata dal responsabile del settore giovanile Marco Meschini, avrà come obiettivo quello della valorizzazione dei talenti e di ben figurare in un girone complesso con squadre pugliesi ed abruzzesi.

Questo il Girone P nel dettaglio:

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, Aquile Molfetta, Giovinazzo, Canosa, Diaz Bisceglie, Futsal Bitonto, Torremaggiore, Academy Pescara, Città di Chieti, Futsal Pescara, Real Dem e Tombesi Ortona.

La scelta tecnica adottata è stata quella di puntare su diversi elementi sottoquota, classe 2004-2005 per formarli, farli crescere e renderli pronti per i prossimi campionati, con la speranza che emerga qualche talento da inserire in prima squadra, come si è verificato nel recente passato. Si comincia con un derby e con un match impegnativo. Mister Antonio Mura potrà contare nelle fila degli ospiti ad alcuni ragazzi promettenti, già nel giro della prima squadra torremaggiorese, come Pazienza, Di Genova, Gentile e Difino.

Mister Vitulano, dal canto suo, si è detto soddisfatto della condizione atletica raggiunta, nonostante l’inizio ritardato della preparazione, per via dei lavori effettuati al PalaScaloria nella scorsa estate, anche se sarà orfano di Niccolò Pesante, impegnato nel posticipo di serie A in quel di Salsomaggiore Terme.

Questo il roster dei ragazzi che difenderanno i colori biancocelesti:

Palumbo Michele

Pastore Filippo Pio

Gentile Marco Giuseppe

Trimigno Angelo Pio

Cozzolini Giuseppe

Marasco Salvatore

Cotrufo Lorenzo

Scarano Michele

Marasco Giampiero

Niccolò Pesante

Guerra Federico

Sinigaglia Nicola

Ferrara Filippo

Nenna Eros

Lombardi Michele

Olivieri Gianluca

De Finis Tommaso

Balzamo Alessio

Buon campionato ed in bocca al lupo ragazzi!

Area comunicazione-Futsal Communication.