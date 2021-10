Zeman: “A Canonico basta vincere il derby”

Statoquotidiano.it, Foggia, 16 ottobre 2021. Domenica la sfida del Bari col Campobasso, ma la mente dei tifosi biancorossi è proiettata inevitabilmente al derby col Foggia di mercoledì 20 ottobre. Pensiero che hanno anche i rossoneri di capitanata, impegnati domani col Monopoli, come dimostrano le parole di mister Zeman a lacasadic, riportate dal sito tuttobari.com:

“Si vuole sempre fare il massimo. Ho un presidente che è di Bari e a lui basta vincere il derby, per me è troppo poco. Ho scelto Foggia anche perché qui sono un po’ raccomandato, mi fanno passare le cose che da altre parti non passerebbero (sorride ndr). Sono contento di lavorare e fare calcio a modo mio, spero tanto di riuscire a fare qualcosa di positivo per le persone”.

Zeman, domani la sfida del Foggia che affronta il Monopoli: “Tour de force? Gioca chi sta bene”

“Io ho il dovere di mettere in campo sempre l’undici migliore, anche se ci sono tre gare in una settimana, e non cambio idea”.

Coerente sempre con sé stesso. Zdenek Zeman non si smentisce: alla vigilia della gara contro il Monopoli nessun dubbio, si pensa all’immediato, al tour de force ci penseremo dopo.

A riportare le dichiarazioni del mister boemo è il sito ufficiale rossonero calciofoggia1920.net.

Poi si fa un passo indietro, si torna a Palermo, agli errori difensivi, alla linea alta: “Noi quando abbiamo palla attacchiamo, non difendiamo, tanto è vero che abbiamo preso 2 gol su nostri errori, mentre avevamo la palla noi. La verità è che gli errori si pagano e a Palermo noi abbiamo pagato”.

Sull’attacco e sui suoi attaccanti Zeman ha qualcosa da dire: “Gli attaccanti devono attaccare, devono fare gol non devono costruire, i miei invece cercano di costruire, di fare cose che non tocca a loro fare, spero che capiscano presto quello che voglio”.

La chiusura è sul Monopoli, sul suo 3-5-2 sui pericoli di una squadra che dopo 3 gare era a punteggio pieno. “Contromisure? Sappiamo che loro giocano a 5 e che molte squadre basano il loro gioco su una fase difensiva aggressiva e lanciando lungo noi stiamo studiando le contromisure a questo gioco e speriamo di riuscirci presto”.

Dopo la sconfitta in trasferta si pensa al campionato

Dopo la pesante sconfitta subita in trasferta contro il Palermo (3-0), il Foggia di Zeman deve tornare a concentrarsi sul campionato.

Infatti i rossoneri si preparano ad affrontare il Monopoli in un derby valido per la nona giornata di campionato di Serie C girone C.

Foggia-Monopoli si prospetta come un match molto interessante e anche piuttosto equilibrato tra due delle squadre più accreditate ad ambire ai vertici della classifica di questo Girone di Serie C.

Allo Zaccheria infatti arriva il Monopoli, che ha visto un ottimo inizio di stagione.

Attualmente, dopo queste prime otto giornate, il Foggia si trova con 12 punti, il Monopoli a quota 13 punti ed è terzo insieme ad altre quattro squadre (Palermo, Turris, Taranto e Virtus Francavilla).

Dove vedere Foggia-Monopoli

Foggia-Monopoli, match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 14.30 di domani Domenica 17 Ottobre 2021.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Foggia-Monopoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro su Antenna Sud (numero 13 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata) e in streaming gratis sul sito della stessa emittente televisiva.