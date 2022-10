Il Manfredonia è inarrestabile: quinta vittoria consecutiva. 1-0 al Borgorosso Molfetta

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 16 Ottobre 2022.

Al Comunale di Monte Sant’Angelo, il Manfredonia batte anche il Borgorosso Molfetta per 1-0, al termine di un incontro difficile e per larghi tratti equilibrato, nella quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A e prosegue inarrestabile la sua marcia in vetta alla classifica a punteggio pieno, con 15 punti.

Gli ospiti, storicamente indigesti per i sipontini, partono in modo propositivo in avvio. Al 1′ una punizione di Cubaj sfila a lato sulla destra di Chironi. Gli uomini di Carlucci con il baricentro alto costringono i biancoceleste, oggi in giallo, nella propria metà campo ma i padroni di casa al primo affondo, passano in vantaggio. Al 10′, Bevilacqua supera, in dribbling, il suo avversario sulla corsia di sinistra, pronta verticalizzazione a servire l’ accorrente Potenza, la cui conclusione incrociata, sul secondo palo, si insacca alle spalle del portiere ospite. La reazione degli uomini di Carlucci è sterile e non produce effetti ed è lo stesso Potenza al 18′, ben imbeccato da Turitto ad avere l’occasione del raddoppio, con sfera che termina larga. Il taccuino è avaro di note per il pressing portato dalle compagini e il gioco che ristagna prevalentemente a centrocampo. Il Borgorosso Molfetta fa possesso ma non è incisivo. Tentativo velleitario di Scarimbolo dalla distanza, al 40′, palla alta. Caputi di testa non fa venire i brividi a Chironi, sul tramonto di frazione. Il Manfredonia si limita a controllare e va al riposo in vantaggio 1-0.

La ripresa si apre con De Santis, che compie un grande intervento su preciso colpo di testa del solito Potenza, al 46′. Il Manfredonia alza il baricentro, Fiorentino tira centralmente, nessun problema per De Santis. Chironi smanaccia un cross insidioso, poco dopo. Il match scorre via sulla falsariga del primo tempo. Manfredonia che lascia il pallino al Borgorosso, la cui manovra è lenta e non impensierisce la retroguardia garganica. Incursione in avanti del centrale Spilitros, fendente che Chironi blocca disteso in tuffo. Forze fresche dalle due panchine. Proprio Giambuzzi e Achik, subentrati, confezionano una buona opportunità di testa ma la sfera non inquadra la porta. Lo stesso under è impreciso al volo, su cross di Giambuzzi al 86′. Nel recupero Sallustio si avventa su una palla vagante dalle retrovie e per poco non prende in controtempo Chironi, che però, è pronto alla parata. Il Manfredonia preferisce non rischiare ulteriormente e controlla fino al triplice fischio, portando in ghiaccio la quinta vittoria consecutiva su cinque incontri disputati, in attesa del big match di domenica 23 ottobre, in trasferta, sul terreno del Bisceglie, dell’ ex Franco Cinque.

Tabellini:

Manfredonia 1932:Chironi, Conticchio, Bevilacqua (18’st Achik), Fiorentino (18’st Quitadamo), D’Aiello, Lobosco, Cicerelli, (13’st Gissi), Salvatore, Morra, Potenza(28’st Giambuzzi), Turitto. All.De Candia

Borgorosso Molfetta: Cascione, Scarimbolo, Roselli, Ventura (28’st Sallustio), Cubaj (43’st Ricatti), Spilitros (19’st Magurean), Catacchio, De Santis, Antonicelli (37’stSciancalepore), Conteh, Caputi. All. Carlucci

Reti: 10′ pt Potenza (M)

Ammoniti: Lobosco (M)

Arbitro: sig. M. Marchetti sez. L’ Aquila

Assistenti: sigg. D. Nasca (Barletta), G. Eramo (Bari)

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 16 Ottobre 2022