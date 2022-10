Lirica: il soprano sipontino Serena Grieco vola nella terra dei Faraoni

Manfredonia (Fg), 16 ottobre 2022 – Vola nella terra dei Faraoni, il soprano sipontino Serena Grieco, dove il giorno 20 di ottobre, precisamente al Cairo, si esibirà con cantando, accompagnata dal Quartetto D’Archi Gershwin e dal maestro pianista Mario Margiotta.

L’appuntamento è per le ore 19 all’Istituto Italiano di Cultura e Centro Archeologico Italiano. Verranno suonate ed esibite brani da Beethoven a Respighi, da Matestasio ad Alda Negri. Quella di esibirsi all’estero è sempre una grande emozione e soprattutto un riconoscimento per la qualità artistiche della nostra concittadina che canterà, facendo vibrare le sue “corde”, l’Ave Maria di Mascagni,”I Pastori”Pizzetti di D’Annunzio e “Sempre un disio nell’anima”, “O Care Selve” di Beethoven, “Le repos en egypte” e “Nebbie” di Respighi ed infine “Hulanka” di Chopin.

L’Egitto sempre molto appassionata di lirica e musica classica, d’altronde famosa è l’opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi , ambientata nella magica terra dell’Egitto nella quale Aida, figlia del Re Etiope, fatta schiava e portata in Egitto si innamora, ricambiata dal comandante delle truppe egiziane Radames. Una esperienza naturalmente significativa quella del soprano Serena Grieco e che sia, questa esibizione la prima di tante altre in giro per il mondo.

A cura di Antonio Castriotta