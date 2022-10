Manfredonia, Francesco Palmieri (PMI): “A proposito di TARI”

Manfredonia, 16 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Francesco Palmieri (PMI), di Manfredonia:

Buongiorno a tutti. Scrivo per fare il punto e chiarire la situazione che stiamo vivendo sia noi Imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori che le famiglie di Manfredonia.

Non sono qui per spezzare lance a favore dell’Amministrazione o della opposizione prendo però atto insieme a tutti i colleghi imprenditori della disponibilità del Sindaco e degli Assessori e degli uffici competenti ad intervenire per cercare di mitigare gli aumenti con le soluzione lecite che l’Amministrazione può utilizzare. E’ indubbio che sono stati commessi degli errori la cosa importante è che non si perseveri.

E’ necessario secondo me andare pero alle radici del problema perché se è pur vero che oggi c’è questa situazione da gestire e altrettanto vero che i problemi nascono parecchi anni fa e vi spiego il perché.

La scelta della raccolta rifiuti fatta anni fa non è stata ben calibrata per la Città e ha messo in moto una crescita dei costi che non è stata mai attenuata dagli introiti della “differenziata” e dai contributi regionali per raggiungimento degli obiettivi di differenziata mai raggiunti.

La chiusura della Gestione Tributi e la sua scarsa collaborazione per il trasferimento dei dati che deteneva necessari per la contabilizzazione delle varie imposte comunali sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e per l’invio delle cartelle esattoriali è anche uno dei problemi che ha generato questa “empasse”.

Ci sono quindi due aspetti che riguardano la TARI che non si possono addossare a questa Amministrazione e che necessitano di correzioni.

Sicuramente il piano di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di Manfredonia deve essere rivisto e adeguato a quello di città virtuose che sono riuscite con una oculata premialità sulla tassazione a coinvolgere maggiormente la popolazione e le imprese migliorando il servizio e abbattendo i costi. Le soluzioni sono varie e già ampiamente testate altrove.

E anche importante costruire dei tavoli di analisi delle problematiche con l’Amministrazione per trovare insieme le soluzioni realizzabili tenendo anche conto della situazione finanziaria in cui il Comune si trova (anche questo punto non imputabile a questa Amministrazione).

Per quanto riguarda il contesto storico che stiamo vivendo credo che sia necessario un abbassamento dei toni da parte di tutti gli animi bellicosi di tutti i colori politici.

Siamo in una situazione molto simile a quella del secondo dopoguerra. E’ vero non ci sono le macerie di edifici abbattuti, i morti e i segni delle bombe e dei cannoni ci sono invece i segni dei “bazooka economici e finanziari” che ci stanno piovendo addosso e che stanno decretando chiusura di aziende di tutti i settori e dimensioni e impoverimento impetuoso e veloce delle famiglie. Costi energetici, gas, aumento del paniere della spesa e dei beni di consumo, inflazione stanno innescando una spirale negativa che non sappiamo se e quando si fermerà.

Chi fa politica a tutti i livelli e non si adegua al momento con le parole e i fatti per me è un sobillatore che non fa bene alla popolazione.

Ritengo giusto che errori e cattive azioni vengano segnalate e rese pubbliche e anche però vero che è nei modi che si vede lo spessore e l’intelligenza del politico.

Questo è un momento per politici “speciali” coscienti e preparati che debbono saper navigare nella tempesta perché è quella che dobbiamo affrontare. Con il mare calmo siamo tutti capaci a navigare.

Come i nostri avi solevano dire “A buon intenditore poche parole”.

Francesco Palmieri (PMI), Manfredonia 16 ottobre 2022