Ecco il miglior modo per modificare la traccia audio di un video

Ci è sicuramente capitato spesso di voler registrare un video con lo smartphone per mantenere il ricordo di un evento, a cui stiamo assistendo, per sempre, ma questo risulta essere disturbato da del rumore di sottofondo che fa compromettere la qualità del video stesso. O più semplicemente abbiamo un video da cui vogliamo estrarre la traccia audio, modificarla direttamente, equalizzarne l’audio oppure aggiungere alcuni effetti sonori per renderlo più simpatico. In questi casi, qual è la miglior soluzione, o miglior programma, per modificare la traccia audio e di conseguenza ottenere i risultati da noi desiderati?

Come modificare la traccia audio di un video?

L’audio risulta quindi essere una parte fondamentale del video, rivestendo così un ruolo veramente importante. Con un audio ben strutturato, anche un video poco accattivante visivamente può diventare potente e, ovviamente, di impatto, per chi lo sta guardando. Per far ciò, esistono principalmente due possibilità: utilizzare uno dei tanti editor audio online gratuiti disponibili o utilizzare un software per PC.

La prima ha sicuramente il vantaggio di non richiedere nessun programma installato fisicamente sul nostro PC: possiamo adempiere quindi alle nostre necessità semplicemente sfruttando il browser che già utilizziamo quotidianamente per navigare su Internet come Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ecc. La seconda opzione richiede, invece, l’installazione fisica di un programma sul nostro PC, ma questo ha il vantaggio di avere a disposizione più funzionalità. Infatti, i programmi che installiamo sul nostro PC in genere riescono ad essere molto più complessi degli applicativi disponibili online e accessibili tramite browser web.

Il suggerimento è quindi quello di utilizzare un software per PC come Filmora video editor . Non a caso, come menzionato precedentemente, Filmora riesce ad essere un software veramente completo: infatti, non si tratta solo di un editor video ma anche di un editor audio. Agli utenti offre tante funzioni avanzate per modificare una qualsiasi traccia audio desiderata, sia essa isolata o appartenente ad un video. Infatti, sia che siate un professionista alla ricerca di un software con funzionalità avanzate o molto specifiche, o un utente semplice che ha bisogno velocemente di fare delle operazioni rapidi e semplici al proprio video o traccia audio, potrete essere sicuramente soddisfatti da Filmora video editor.

Un programma per PC adatto a tutti

Per esigenze di base, infatti, fornisce centinaia se non migliaia di effetti sonori da poter integrare nei propri video, e la buona notizia è che sono tutti di royalty-free (ciò significa che gli effetti sonori possono essere utilizzati gratuitamente, cioè senza la necessità di pagare royalties o diritti di licenza per ciascun utilizzo, per ogni copia o volume venduto o per un determinato periodo di utilizzo o vendita). Inoltre, per esigenze avanzate ha funzioni come l’audio ducking, che permette di abbassare automaticamente il rumore di sottofondo ed evidenziare o enfatizzare la voce umana. Offre inoltre un equalizzatore audio integrato con cui è possibile modificare l’audio andando a toccare le diverse frequenze che lo compongono.

Ma non solo, con Filmora video editor è, inoltre, possibile anche estrarre la traccia audio da un video a nostro piacimento con solo un click e quindi convertire i video mp4 (o qualsiasi altro formato comune supportato) in mp3. Dulcis in fundo, tra le altre tante funzioni, troviamo anche la possibilità di registrare voce fuori campo per un nostro video, e aggiungere musica al video. Nelle versioni più recenti del software è anche presente una funzione di “visualizzatore audio”, cioè degli effetti che puoi aggiungere al video e che vanno a ritmo (o “fluttuano”) in sintonia con l’audio, e può essere usata, per esempio, per fare una playlist o raccolta di musica da condividere con gli amici e familiari.