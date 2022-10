Speech-to-text: ecco come aggiungere sottotitoli a un video in modo semplice

Sin dall’antichità l’uomo ha avuto l’esigenza di comunicare con i propri simili e proprio questa continua necessità ha fatto sì che negli anni si venissero a sviluppare nuove tecnologie. Sembra assurdo pensare come, se nei tempi antichi il miglior metodo di comunicazione risultavano le lettere da spedire, ad oggi secondo alcuni studi, il metodo di comunicazione più utilizzato siano i video. Per estendere ancora di più la portata dei nostri video, però, sarebbe opportuno convertire le parole in testo, aggiungendo dei sottotitoli ai video.

Viviamo nell’era digitale: l’importanza dei sottotitoli

In fin dei conti, non bisogna stupirsi, siamo circondati da social di ogni tipo basti pensare a YouTube, Instagram, Facebook e così via; canali, piattaforme attraverso i quali si possono fare e salvare video così da poter essere visti e rivisti più volte, ma addirittura piattaforme in grado di avviare le cosiddette “dirette” attraverso le quali si può interagire, come si può ben capire dal nome, in tempo reale.

C’è chi addirittura imposta il proprio lavoro sulla creazione di video, di contenuti per lanciare messaggi ben precisi, per pubblicizzare, per vendere; basti pensare alle persone che al giorno d’oggi vengono definite “influencer”. Un semplice nome che racchiude l’esatto significato del loro lavoro: influenzare gli spettatori. Attraverso i video, le dirette comunicano con tutti noi, ci portano nella loro quotidianità, suscitando la nostra curiosità, il nostro interesse.

Ma è davvero così semplice comunicare attraverso video?

In un primo momento potrebbe risultare davvero semplice realizzare un video. In realtà, dietro queste piattaforme c’è molto lavoro; lavoro che spesso spaventa chi si affaccia per la prima volta su questo “mondo”, ma la verità è che questo lavoro oggi è agevolato dalla moltitudine di progressi compiuti in ambito tecnologico.

Che cosa significa registrare un video?

Innanzitutto, affinché il video risulti virale e affinché catturi l’attenzione di coloro che guardano, deve essere semplice, comprensibile e adatto ad un “vasto pubblico”. Che cosa vuol dire questo? Un video in italiano, ad esempio, completo di sottotitoli in inglese risulta essere un mezzo di comunicazione per molte più persone.

Come ci aiuta la tecnologia nel creare il video “perfetto”?

Come già accennato, sebbene possa risultare complicato, con un po’ di pratica il gioco è fatto in quanto la tecnologia ha pensato a tutto, persino a come risparmiare tempo durante la realizzazione dei video.

Un grande e valido aiuto che il progresso tecnologico ha introdotto è quello di sottotitolare un video, ovvero introdurre sottotitoli per comprendere al meglio i video in lingua straniera, per aggiungere parole sotto video muti oppure semplicemente per dare la possibilità di leggere e comprendere il contenuto del discorso con più calma. Basti pensare ad una semplice lezione di un professore, quanto può risultare comodo avere il sottotitolo con la spiegazione per poter prendere appunti?

Trasformare voce in sottotitoli con la funzionalità speech-to-text di Filmora

Alcune piattaforme, quale ad esempio YouTube, permettono questa aggiunta di sottotitoli manualmente, ma capiamo bene come possa essere, seppur molto utile, un lavoro davvero pesante e con tempistiche non indifferenti.

Anche in questo, la tecnologia ci viene in aiuto. Infatti, esistono diverse applicazioni utili per sottotitolare i video in maniera del tutto automatica. Di seguito parleremo di uno dei migliori strumenti per aggiungere testo a video .

Ci riferiamo a Filmora video editor , software di editing video che consente di produrre video davvero creativi e raffinati in pochi e semplici passaggi. Attraverso questo software, si possono aggiungere sottotitoli grazie alla modalità speech-to-text che a seguito di un riconoscimento vocale trasforma la voce in testo. Inoltre, il software Filmora riconosce anche file esterni che vengono anche in questo caso convertiti in testo.

Nella pagina Speech-to-text di Filmora sono disponibili centinaia di modelli di testo da utilizzare. Questa funzionalità, oltre a quanto accennato prima, consente di convertire automaticamente la voce in testo, facendo in modo che questi corrispondano perfettamente. Oltre a permettere di inserire dei sottotitoli nei video, attraverso questo software è possibile montare, ridurre le dimensioni e migliorare un file video essendoci delle opzioni di controllo come la riduzione del rumore e l’aggiunta di transizioni audio.

Insomma, capiamo bene come con un po’ di pratica nell’utilizzo di questi software, tutti noi potremmo realizzare dei fantastici video per metterci in comunicazione con altre persone di altri luoghi, di altre lingue.