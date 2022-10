Vandalizzato quadro elettrico Zona Croce, Salvemini: “Atto gravissimo”

Manfredonia (Fg), 16 ottobre 2022 – È stato gravemente danneggiato da atti vandalici il quadro elettrico della pubblica illuminazione della zona Croce a Manfredonia (Via Daunia, via Sacco e Vanzetti e limitrofe).

Su segnalazione dei residenti l’assessore Angelo Salvemini ha attivato immediatamente i reperibili della società Engie per verificare le ragioni del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione in quella zona.

Prontamente intervenuti, i tecnici hanno riscontrato una manomissione del quadro.

Si riportano di seguito le dichiarazioni dell’assessore Angelo Salvemini per StatoQuotidiano, rispetto a quanto accaduto:

“La cosa che più mi spaventa non è l’atto vandalico in se bensì la pericolosità dello stesso. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se i vandali in questione avessero ‘sbagliato’ a mettere le manine per portare a termine la bravata. Il rischio al quale si sono esposti è grandissimo. Avrebbero potuto perdere la vita. Ma davvero la stupidità di questa nuova generazione si spinge oltre il ragionevole???

E’ vero che l’atto vandalico non può mai essere considerato compiuto con la ragione, ma che addirittura lo si compia mettendo in gioco la propria vita credo sia troppo. Inoltre ha creato un grave disagio alla popolazione.

Reitero l’appello lanciato qualche settimana fa a noi genitori: parliamo in casa con i nostri figli di questi argomenti. Stigmatizziamo questi episodi altrimenti in un futuro, neanche troppo lontano, ci ritroveremo a commentare qualche evento funesto”, conclude Salvemini.