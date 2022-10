Wondershare Filmora: alla scoperta del miglior video editor per Windows e Mac

L’avvento massiccio dei social media (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat solo per citarne alcuni) ha semplificato ed accelerato il processo di globalizzazione in modo molto evidente. In qualsiasi luogo ci si trovi è possibile accedere ai più disparati contenuti, condivisi da persone che magari si trovano a migliaia di chilometri da noi. Grazie alla tecnologia, riusciamo a percepirli più che mai vicini e raggiungibili semplicemente con un paio di click sullo schermo di un cellulare. Qual è l’importanza di un buon video editor in questo contesto?

In questo mondo di social, importanza sempre più crescente risvolgono i video e le loro sfaccettature (come i contenuti su TikTok, i reels di Instagram e i vari canali YouTube). Queste fonti di entertainment spaziano dagli ambiti più seri (recensioni di film, libri, serie TV e quant’altro) a quelli più leggeri e faceti (video comici o sketch esilaranti), insomma ce n’è decisamente per tutti i gusti.

Affinchè i creatori di contenuti sulle varie piattaforme riescano ad attrarre il più ampio pubblico possibile, è necessario disporre di app e strumenti adeguati alla creazione di video sempre più accattivanti e particolari, che siano in grado di colpire i fruitori e di diventare virali e trend topic del genere. Uno degli strumenti più idonei a far questo è senza dubbio Wondershare Filmora , l’editor video per Windows e Mac sviluppato dall’azienda cinese Wondershare Technology a partire dal 2015.

Conosciamo meglio l’editor video Wondershare Filmora

Come premesso in precedenza, chi condivide contenuti video sulle varie piattaforme social attualmente disponibili ha la necessità di utilizzare programmi per la modifica video a tuttotondo. Operazioni come ritaglio e montaggio, rimozione di sfondi ed inserimento di immagini, aggiunta di audio o conversioni da audio a testo sono il pane quotidiano dei video creators.

Wondershare Filmora, considerabile a buon diritto fra i migliori editor video professionali , fa tutto questo e molto di più!

Arrivato alla versione 11, Filmora consente di creare video unendo l’utile al dliettevole, in quanto l’attività di editing è resa quantomai divertente e semplice. Il software, e questo è senz’altro uno dei punti di forza che lo contraddistingue, presenta un’interfaccia grafica molto intuitiva e semplice da capire, ma non per questo limitata nei comandi. Anzi, tutto il contrario, Filmora presenta un quantitativo incredibile di features e funzionalità (alcune delle quali introdotte di recente), che faranno la gioia degli utilizzatori.

Mettete pure da parte, dunque, l’idea di dover essere dei professionisti del montaggio e di dover perdere giornate intere per realizzare un contenuto di qualità. Uno dei benefici tangibili di Wondershare Filmora è quello di sentirsi dei pro video maker anche se non avete mai modificato un video prima d’ora, ed avrete tutta la libertà possibile per esprimervi come meglio crediate.

Altro notevole punto di forza è la possibilità di poter usufruire dei servigi di Filmora sia che siate utilizzatori di sistema operativo Windows sia che possediate un Mac. Per Windows i requisiti di sistema di base dell’ultima versione sono Win 11 64 bit di OS, ma anche le versioni precedenti non creano problemi di funzionamento. Per Mac invece si parla di requisiti di base macOS 10.14 – macOS 12.

Dettaglio su interfaccia e funzionalità del programma

Vediamo ora le molteplici funzionalità di Filmora video editor . Partendo dall’interfaccia, vero punto di forza rispetto ad altri editor analoghi. Semplice ed intuitiva, consente rapidamente di creare nuovi contenuti o aprirne di esistenti, scegliendo dall’apposita Libreria Progetto. Il tutto attraverso un sistema drag-and-drop (“trascina e controlla”), rendendo ancora più facile creare contenuti di qualità brevemente.

Funzionalità interessante è la scelta, prima di aprire un progetto, dell’aspect ratio (proporzioni) dello schermo, per ottimizzarle in base alla piattaforma social di condivisione del contenuto. La predefinita è 16:9, molto comune nei film, ma si può scegliere la 1:1 per Instagram Video, la 9:16 per Instagram Stories, la 4:3 standard o la 21:9 cinematografica.

Passando alle funzionalità, Wondershare Filmora presenta chiaramente tutte quelle funzioni base proprie di un video editor quali registrazione schermo, green screen (rimozione sfondo dal video), compressione, modifica e conversione video, rimozione rumori di fondo.

Il plus di Filmora risiede nelle sue funzionalità più avanzate quali:

FilmStock più plug-in Boris FX e NewBlue FX: un’ampia selezione di risorse multimediali con effetti e titoli video unici;

Speed Ramping: regolazione della velocità di scorrimento dei frame del video;

Modalità Istantanea: aggiunto il supporto da modificare, Filmora lo trasformerà in un video istantaneamente;

Ritratto AI: aggiungendo immagini fittizie, questa funzione lascerà all’intelligenza artificiale del software di riprodurre il ritratto desiderato;

Mascheramento: funzione ottimizzata per supportare la mascheratura dei fotogrammi principali;

Sincronizzazione/modifica audio: sintesi vocale ed allineamento automatico di audio e video acquisiti da più telecamere nella stessa scena;

Auto Beat Sync: aggiunta della propria selezione musicale ai video;

Audio Ducking: sfumatura rapida delle musiche per far risaltare i dialoghi;

Picture in Picture: sovrapposizione di più video;

Wondershare Drive: condivisione di template di progetto.

Prezzi e piani acquisto di Wondershare Filmora

La piattaforma, sia per OS Windows che per Mac, consente di scaricare una trial gratuita di 30 giorni, con cui prendere dimestichezza con interfaccia e funzionalità di video editor. Nel caso in cui si risulti soddisfatti dalla bontà del software (la risposta in questo senso non può che essere affermativa), è possibile scegliere fra una vasta gamma di piani acquisto di Wondershare Filmora a prezzi davvero convenienti e vantaggiosi.

Sia per OS Windows che Mac, le possibilità di acquisto del software sono le seguenti:

Piano “Individuale”: è possibile scegliere fra l’acquisto di una licenza annuale (al prezzo scontato di 44,99 euro) o di una licenza a vita (col pagamento una tantum di 79,99 euro). Acquistando questo pacchetto si ha accesso alle funzionalità di modifica video, audio e colore, allo Stock Media (Unsplash, Giphy, Pixabay), esportazione 4K senza filigrana, Wondershare Drive, 30 minuti di Speech-to-Text e 5000 caratteri di Text-to-Speech. Volendo, aggiungendo 13,99 euro/mese si può usufruire del pacchetto aggiuntivo di Effetti & Plug-Ins con Filmstock Standard, NewBlue FX, Boris FX e AI Portrait. E’ comunque possibile provare per 5 giorni gratuitamente questa feature prima di procedere all’acquisto;

Piano “Business”: si tratta di un piano che ha un prezzo di 155,88 euro/anno per acquistare fino a 4 utenze, mentre viene fatto un preventivo per l’acquisto di più di 5 utenze. Questo pacchetto consente varie possibiità aggiuntive quali funzionalità di editing di tutti i Filmora, aggiornamenti gratuiti, supporto tecnico gratuito, autorizzazione per uso aziendale, nessuna attribuzione richiesta ed il controllo multiutente;

Piano “Educazione”: per studenti, insegnanti e tirocinanti vi sono prezzi agevolati (9,99 euro/mese, 17,99 euro/trimestre o 31,99 euro/anno).

Insomma, il verdetto di questo software per video editing è assolutamente positivo, cosa aspettate a provarlo?