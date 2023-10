Al via esercitazione nucleare Nato: anche alla base Amendola di Foggia

FOGGIA – Si svolgeranno dal 17 al 26 ottobre 2023 le attività di volo dell’esercitazione militare “Steadfast Noon 2023“. La “Steadfast Noon” ogni anno si svolge per esercitare la capacità di deterrenza nucleare coinvolgendo gli assetti militari dei paesi NATO. La scorsa edizione ha coinvolto 14 paesi e fino a 60 aerei compresi i bombardieri a lungo raggio B-52.

I corridoi di transito sono predisposti per raggiungere le aree operazioni sul Tirreno dalle basi di Aviano, Ghedi, Amendola, Gioia del Colle e Trapani.

Per l’esercitazione saranno istituite le seguenti aree ad hoc che dovranno essere considerate temporaneamente segregate durante l’attivazione. I dettagli sono riportati a seguire. L’attività di volo è prevista il 17 e 23 ottobre dalle 11.00 alle 16.00 locali, il 19 e 24 ottobre dalle 12.00 alle 17.00 locali e il 26 ottobre dalle 10.00 alle 15.00 locali. Le aree saranno attivate su base tattica in coordinamento con gli enti ATS civili e militari. Il traffico non partecipante dovrà evitare le aree che saranno interessate da intensa attività militare di natura pericolosa per la navigazione aerea.

Lo riporta deskaeronautico.it