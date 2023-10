ASL Foggia stipula Accordo di Programma: ecco la Rete dei Servizi Integrati

SAN SEVERO (FOGGIA) – Realizzare un sistema integrato di interventi, servizi sociali e sociosanitari. È con questo obiettivo che la ASL Foggia e l’Ambito Territoriale Sociale “Alto Tavoliere” hanno sottoscritto un Accordo di Programma. A siglare l’accordo Anna Maria Gualano, Direttore del Distretto di San Severo e Simona Venditti, Presidente del Coordinamento Istituzionale di ambito (Comune di San Severo).

Salute e benessere sociale sono la finalità di tale accordo, queste le parole di Anna Maria Gualano.

L’intesa, partendo dalla definizione di impegni specifici, punta ad individuare una programmazione condivisa, finalizzata a garantire percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali con erogazione congiunta di attività e prestazioni mirati al benessere sociale e alla salute.

Le strategie di intervento comprendono la Rete dei Servizi Integrati e vanno dal segretariato sociale (Rete di accesso – PUA e UVM – Unità di Valutazione Multimediale) alla rete territoriale antiviolenza (Equipe integrata e multidisciplinare per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza e la cura del trauma interpersonale), dal supporto alle famiglie e alle reti familiari (Promozione e diffusione dell’approccio metodologico “PIPPI”) all’Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi Sanitari (Cure domiciliari integrate per anziani e disabili).

L’accordo prevede anche la valorizzazione di centri e attività a carattere socio/sanitario /Integrazione retta/Voucher per centri diurni (Strutture a ciclo diurno per minori, anziani, disabili e pazienti psichiatrici), Strutture Comunitarie a carattere socio sanitario (Strutture residenziali a valenza sociosanitaria per minori, anziani, disabili e pazienti Psichiatrici), potenziamento integrazione sociosanitaria ASL e Ambito (Equipe integrata per l’integrazione scolastica).