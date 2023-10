Carmela Luciani: Moda e Inclusività al Festival del Cinema di Venezia 2023

Nel suggestivo contesto del Festival del Cinema di Venezia 2023, un nome risplende con una luce unica e vibrante: Carmela Luciani.

La talentuosa designer di abiti e orologi da uomo, con il suo marchio distintivo LUCIANI, si unisce al nostro format esclusivo, “Il Salotto delle Celebrità”, come nuovo Official Sponsor. Questo connubio tra moda e cinema promette di essere un inno all’arte, all’innovazione e all’inclusività.

Carmela Luciani, notoriamente appassionata fin dall’infanzia per il mondo creativo della moda, ha tracciato un percorso di successo sorprendente, inarrestabile nella sua determinazione. Il suo cammino, originato da un liceo classico e successivamente coronato da tre anni di studio in giurisprudenza, si è dipanato in un viaggio sorprendente verso il mondo dei tessuti e dei tagli, degli stili e delle silhouettes, delle creazioni che lasciano un’impronta indelebile .

Già destinata a eccellere, Carmela ha completato il suo secondo diploma, questa volta come designer maschile, nel 2021. Ma il suo spirito creativo non conosce confini, e così ha abbracciato con fervore l’universo maschile, lasciando il segno con abiti e accessori che vanno oltre le aspettative. Il suo motto è chiaro: l’uomo merita l’innovazione, la libertà di esprimersi attraverso la moda, proprio come la donna.

Tuttavia, la storia di Carmela va oltre il talento artistico. Con una forza d’animo straordinaria, ha superato ostacoli che non si frappongono solo sulle passerelle, ma anche nella vita quotidiana. Una disabilità motoria non ha mai ostacolato la sua determinazione.

Anzi, è stata l’essenza stessa della sua forza e dell’ispirazione che infonde nel mondo. Carmela è la prova vivente che le barriere possono essere abbattute e che i sogni non hanno limiti, che l’inclusività non è un concetto astratto, ma una realtà concreta.

Ora, Carmela Luciani illumina il Festival del Cinema di Venezia 2023 con la sua presenza affascinante e innovativa. Il suo status di Official Sponsor del nostro format “Il Salotto delle Celebrità” getta le basi per una collaborazione unica, dove la moda e il cinema si fondono in un’esplosione di creatività. L’arte di Carmela non è solo nella creazione di abiti, ma anche nel rompere gli schemi, nella sfida al convenzionale e nell’apertura a un mondo in cui ciascuno può brillare.

Il suo sogno di lavorare in prestigiose case di moda o di lanciare il proprio marchio LUCIANI non sembra più un’ambizione lontana, ma un traguardo che sta per essere raggiunto.

Carmela Luciani è pronta a riversare tutta la sua passione, la sua energia e le sue idee in questa nuova avventura. Il Festival del Cinema di Venezia 2023 non è solo una vetrina per il cinema, ma un palcoscenico per l’eccellenza creativa e l’audacia di coloro che come Carmela trasformano i sogni in realtà.

Quindi, alziamo il sipario su un nuovo capitolo, dove Carmela Luciani guida il percorso verso la moda senza limiti e l’inclusività senza compromessi. Siamo onorati di accoglierla nel nostro salotto di celebrità e di condividerne la storia ispiratrice, come un faro luminoso che illumina il mondo con la sua arte e la sua determinazione.

Al Festival del Cinema di Venezia uno dei nostri ospiti del format indosserà dei prodotti di questo esclusivo Brand.

Per conoscere meglio Carmela Luciani visita la sua Pagina Facebook oppure il suo profilo Instagram.

fonte: AG agency production

