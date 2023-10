Casa Sollievo della Sofferenza, strabismo: dalla diagnosi alla chirurgia

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Strabismo, dalla diagnosi alla gestione chirurgica del paziente adulto e pediatrico”. È stato il tema dello stage teorico-pratico organizzato, venerdì e sabato scorso, dall’Unità di Oculistica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, diretta da Antonio Laborante.

Sono intervenuti il professor Lelio Sabetti dell’Università degli Studi dell’Aquila, Massimiliano Serafino, direttore dell’Oculistica del Gaslini di Genova e Ugo Procoli, medico dell’Oftalmologia Universitaria del Policlinico di Bari. All’evento formativo hanno partecipato medici e ortottisti dell’Unità di Oculistica per apprendere le ultime novità in materia di strabismo, una condizione della vista causata un cattivo allineamento degli assi visivi.

In ambito pediatrico è una malattia piuttosto comune che colpisce circa il 4% dei bambini. Per favorire la diagnosi precoce, gli ortottisti dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza hanno avviato proprio oggi uno screening gratuito per bambini dai 3 ai 7 anni con sospetto strabismo e che non siano mai stati sottoposti a visita oculistica.

