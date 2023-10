Fumare cannabis può essere nocivo: come e perché può provocare danni

Il consumo di cannabis è sempre più diffuso: pare che soprattutto tra i giovani la consuetudine di utilizzare canapa e derivati sia sempre più comune, arrivando addirittura a coinvolgere almeno una persona su quattro, in un’età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Anche in Italia, consumare i derivati della cannabis è diventata un’abitudine, considerando che il nostro paese si trova al terzo posto in Europa, luogo in cui la canapa, tra gli stupefacenti, è il primo. Il largo uso della marijuana e degli altri derivati della canapa è dovuto in gran parte ad un fattore culturale, che vede questo tipo di droga come una sostanza innocua, che non crea dipendenza e che, al contrario, favorisce una certa vivacità intellettuale.

Diversamente da quella che è l’opinione più diffusa, la marijuana, al contrario, può creare una situazione di abuso e relativa dipendenza, con una serie di spiacevoli effetti collaterali e dei caratteristici sintomi di chi fa uso eccessivo di stupefacenti: dall’ipertensione, alle vertigini, alle alterazioni cognitive, agli attacchi di panico, alle modifiche ormonali.

Inoltre, come spesso avviene tra i giovani, associare la marijuana ad altre sostanze psicotrope o all’alcol, non è raro che generi effetti realmente pericolosi per la sicurezza e la salute.

Liberarsi dalla dipendenza da cannabis è possibile?

Quando si crea una dipendenza, liberarsene definitivamente è sempre molto difficile. Per avere successo, è necessario poter contare su un aiuto valido e competente, su una struttura in grado di garantire assistenza e ospitalità e su un team di professionisti qualificati e competenti.

Il Centro San Nicola offre un percorso terapeutico personalizzato a chi ha problemi di dipendenza di qualsiasi tipo, offrendo assistenza medica e psicologica sia durante il periodo di disintossicazione che successivamente ad esso, mettendo a disposizione dei pazienti una struttura residenziale accogliente e dotata di ogni comfort.

Le caratteristiche e gli effetti della cannabis

La cannabis sativa è una pianta naturalmente ricca di sostanze dette cannabinoidi, che simulano il comportamento di alcune molecole normalmente prodotte dall’organismo umano. Il numero di tali sostanze presenti nella pianta è molto elevato, e di alcune non è ancora noto l’effetto.

La pianta è comunque in grado di svolgere un’azione psicotropa, modificando di conseguenza lo stato psicofisico della persona che l’assume, e provocando una gradevole sensazione di euforia e di benessere, di durata temporanea.

L’utilizzo della cannabis, soprattutto se quotidiano, può provocare una sindrome da dipendenza, la cui conseguenza è l’incapacità di smettere, per quanto si possa essere consapevoli degli effetti collaterali negativi e dannosi, quali possono essere riduzione della memoria, dei riflessi e della capacità di pensiero, alterazione della percezione, dell’umore, del senso del tempo e dei movimenti, fino ad arrivare ad allucinazioni e forme di psicosi.

Nel caso in cui ad assumere la sostanza sia un soggetto molto giovane, le cui cellule cerebrali sono ancora in fase di sviluppo, gli effetti di alterazione psicofisica possono addirittura essere irreversibili. L’uso della cannabis rappresenta un rischio maggiore anche per le persone che manifestano un problema di tipo psichiatrico.

I principii attivi della cannabis

Gli effetti psicotropi della cannabis sono prodotti essenzialmente dal THC (tetraidrocannabinolo), che rappresenta uno dei principii attivi più importanti della pianta. L’altra sostanza principale è il CBD (cannabidiolo), che non ha effetti psicotropi ma, al contrario, è apprezzata per l’azione benefica che svolge nell’organismo.

Da qualche anno la cannabis è oggetto di studio anche per le sue qualità curative e viene somministrata, sotto controllo medico, per il trattamento dei sintomi di diverse patologie, in particolare come antidolorifico, antispastico e antiemetico, indicato nei casi di sclerosi multipla, dolore cronico, sindrome di Tourette e per contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia.

Le modalità di assunzione della cannabis

Quando viene usata come sostanza stupefacente, la canapa è nota con il nome di marijuana (infiorescenze e foglie essiccate) o hashish (resina), e può essere inalata (vaporizzata o fumata) oppure, più raramente, ingerita. Se inalata, gli effetti compaiono dopo una decina di minuti circa, e possono persistere anche per diverse ore. Se ingerita, ha un effetto piuttosto ritardato, che spesso induce i consumatori ad aumentare la dose, con il rischio di pericolose intossicazioni.

Come accade con ogni altra dipendenza, interrompere il consumo della cannabis non è semplice, e può facilmente provocare fastidiosi sintomi di astinenza. (Nota stampa).