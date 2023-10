Manfredonia, eolico in mare sempre più “selvaggio”: nuovo parco da 76 pale

MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano a fioccare le richieste per la realizzazione di nuovi parchi eolici in mare nel Foggiano. Porta la data di oggi la presentazione di una nuova istanza per l’ottenimento della concessione demaniale delle aree demaniali marittime

e degli specchi acquei interessati dalla realizzazione di un impianto di produzione di

energia elettrica da fonte eolica denominato “OWF 1” nel mare Adriatico a largo della

costa settentrionale della Puglia, costituito da 76 aerogeneratori per una potenza

complessiva pari a 1140 M. Il richiedente è l’azienda “MAXIMA ENERGIA S.r.l.”, con sede legale in Bari.

Il nuovo impianto sorgerebbe nel tratto di mare di competenza della Capitaneria di porto di Barletta al largo dei Comuni ricompresi tra Rodi Garganico e Manfredonia, oltre le 12 miglia nautiche dalla costa:

– Specchio acqueo entro ed oltre il limite delle acque territoriali: m² 5.311.590.

– Specchio acqueo entro il limite delle acque territoriali: m² 299.316.

– Zona demaniale marittima a terra: m² 1.773.

Allegato Mod 120 CENTRALE EOLICA OFFSHORE OWF1_F