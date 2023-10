Manfredonia, niente canile: il cane Tokyo resta libero

MANFREDONIA (FOGGIA) – Niente canile. Tokyo resta libero e potrà continuare a dimorare nel suo luogo del cuore: la zona del porto commerciale che costeggia Lungomare Nazario Sauro. Come annuncia Grazia Pennella (Assessore comunale con delega alla lotta al randagismo ed alla tutela degli animali) c’è un lieto fine per il cane di quartiere di razza Chow Chow molto noto ed amato a Manfredonia.

Dopo alcune segnalazioni per presunti comportamenti aggressivi il Comune, nella persona del Sindaco Gianni Rotice, avendo preventivamente consultato il servizio veterinario dell’Asl ha attivato la procedura per la cessione di proprietà, necessaria per evitare che finisse in canile. Da qualche giorno, grazie alla generosità della Sig.ra Adelina Valente, Tokyo ha una persona che si prende cura di lui e garantisce per la sua incolumità.