Morta Suzanne Somers, l’attrice di “Tre cuori in affitto”

LOS ANGELES – Il mondo del cinema e della tv dice addio a Suzanne Somers. L’attrice, che da oltre 20 anni lottava contro un tumore al seno, è morta la mattina del 15 ottobre a 76 anni. Nata il 16 ottobre 1946 a San Bruno, in California, è diventata famosa in tutto il mondo per i ruoli di Chrissy nella sitcom Tre Cuori in affitto, andata in onda dal 1977 al 1981, e di Carol in Una bionda per papà (1991-1998).