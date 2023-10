Tentato omicidio a Vieste: ferito non è in pericolo di vita. Indagini CC

Vieste – Un allevatore di circa 45 anni è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola nel corso di un agguato questa mattina a Vieste, nei pressi dello stadio, in via Giovanni XXIII.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Come anticipato da StatoQuotidiano.it, i fatti sono avvenuti nei pressi del Comando di Polizia locale, davanti a una macelleria, in via Giovanni XXIII.

Da raccolta dati, un uomo a piedi ha sparato 4 colpi di arma da fuoco – da distanza ravvicinata – contro una persona che stava passeggiando in zona.

Il ferito, Gennaro Cariglia, alias ‘Mangiaveleno‘, è noto alle forze dell’ordine. Risulterebbe cosciente, nonostante sia stato colpito al torace, alla gamba, alle spalle e alla mano.

Sul posto carabinieri, guardia di finanza, sanitari del 118.

