Cerignola: Cooperativa Sociale AlterEco vittima di furto di olive

“Questa volta i ladri sono stati sorpresi mentre cercavano di portare via il raccolto e il nostro operatore Michele è stato aggredito. È stato molto coraggioso nel confrontarsi con i malviventi, registrando tutto con il telefonino. Il video raccolto sarà una prova importante nel procedimento penale contro gli autori del furto”, spiegano i rappresentanti della cooperativa sulla loro pagina ufficiale.

Tuttavia, il danno subito è stato significativo: “Il loro bottino, considerando i prezzi, è stato sicuramente consistente. Le nostre ‘Belle di Cerignola’ erano davvero di alta qualità”.

I membri della cooperativa sperano che i responsabili vengano catturati e portati davanti alla giustizia, ma si interrogano anche su chi possa aver acquistato le olive rubate: “Non ci sono molte strutture in grado di lavorare olive di questo tipo. Il bene ‘Michele Cianci’ si trova in una zona isolata e lavorarci non è facile, ma il giorno dopo eravamo già lì, come sempre. A lavorare e raccogliere peperoni e melanzane, perché lì coltiviamo speranza. Una speranza concreta che si realizza attraverso il lavoro. Nonostante il danno economico, morale e la paura di tornare sul luogo del furto, continuiamo a lavorare.”

