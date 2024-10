Ferrovie dello Stato: nuovi annunci di lavoro per neolaureati

Nuove possibilità di lavoro si presentano per coloro che desiderano unirsi alle Ferrovie dello Stato. Sul sito ufficiale del Gruppo FS sono stati pubblicati tre annunci per la ricerca di personale. Per candidarsi, è necessario possedere una laurea e una buona conoscenza di una lingua straniera, con opportunità anche per le categorie protette. Ecco tutto ciò che è utile sapere.

Ferrovie dello Stato “Lavora con noi”: le opportunità

Il 15 ottobre sono stati pubblicati tre distinti annunci sul sito del Gruppo FS. Le posizioni disponibili sono varie, ma i candidati devono affrettarsi: le domande vanno presentate entro il 29 ottobre 2024.

Lavorare in Trenitalia e Gruppo FS: requisiti richiesti

Il primo annuncio riguarda la selezione di neolaureati in discipline economiche, giuridiche, STEM e ingegneria gestionale, da inserire nel settore Trasporti e logistica. I selezionati lavoreranno per Mercitalia Logistics S.p.A. a Roma. Questa divisione comprende otto società del Gruppo FS attive nel trasporto merci e nella logistica, impiegando oltre seimila persone in Italia e in gran parte d’Europa, con un fatturato annuo di circa un miliardo di euro. Per candidarsi, è necessaria una laurea magistrale in una delle discipline indicate, conseguita non oltre 12 mesi prima, e una conoscenza della lingua inglese di livello B2. Costituiscono requisiti preferenziali la frequenza di master e corsi specialistici in ambito Procurement e Acquisti.

Gruppo FS Polo Logistica: posizioni aperte

I candidati selezionati intraprenderanno un periodo di stage in diversi ruoli, tra cui buyer nella Direzione Acquisti Italia. In questo ruolo, si occuperanno della gestione delle procedure di affidamento e della preparazione della documentazione necessaria per le gare. Dovranno anche gestire analisi di mercato e benchmarking, oltre a contribuire all’implementazione di criteri di valutazione tecnici, economici e di sostenibilità. Le altre posizioni disponibili riguardano la Direzione Strategie e Sostenibilità, dove si gestiranno analisi di mercato e operazioni straordinarie, oltre a individuare potenziali partnership strategiche. Al termine dello stage, i candidati riceveranno un contratto di apprendistato secondo il CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività ferroviarie.

Ricerca di progettisti delle telecomunicazioni: il bando

Il 15 ottobre è stato pubblicato un ulteriore annuncio per la ricerca di progettisti delle telecomunicazioni presso Italferr, per la sede di Roma. Le candidature devono essere inviate entro il 29 ottobre 2024.

Gruppo FS e Italferr: chi è Italeferr

Italferr è la principale società di ingegneria in Italia, con oltre 30 anni di esperienza e un team di oltre 2.500 professionisti. Opera a livello nazionale ed esporta il proprio know-how in oltre 60 Paesi.

Requisiti per lavorare in Italferr

I candidati devono possedere una laurea triennale o magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Elettronica, con almeno due anni di esperienza nella progettazione di sistemi di telecomunicazioni per reti fisse e mobili. È richiesta anche la conoscenza dell’inglese a livello B2 e la disponibilità a trasferte, sia in Italia che all’estero. Competenze relazionali e capacità di lavoro di gruppo sono fondamentali, insieme a orientamento al risultato e capacità di pianificazione.

Che tipo di lavoro si svolgerà in Italferr?

I selezionati saranno coinvolti nella progettazione di sistemi di telecomunicazioni per reti fisse e mobili, gestendo diverse fasi del progetto e interfacciandosi con progettisti civili e architetti. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato, con contratto di lavoro della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie, e include opportunità di smart working, welfare integrativo e assicurazione sanitaria.

Opportunità per categorie protette

Sul sito delle Ferrovie dello Stato è presente un annuncio per la selezione di personale gestore della documentazione tecnica, riservato alle categorie protette secondo la legge 68/99. Le candidature devono essere presentate entro il 29 ottobre.

Gruppo FS – Gestore documentazione tecnica per categorie protette: sedi

I selezionati lavoreranno presso le sedi Italferr S.p.A. di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Verona e Roma, supportando il team nella gestione e archiviazione della documentazione tecnica e contrattuale.

Requisiti per candidarsi

Per partecipare, è necessario avere un diploma o una laurea in ingegneria civile. Costituisce un titolo preferenziale l’esperienza di almeno due anni nel ruolo, così come la conoscenza del Codice degli Appalti, del pacchetto Office e della lingua inglese a livello B2. Chi sarà scelto avrà un contratto di assunzione a tempo indeterminato con CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie, oltre a smart working e altri vantaggi.

