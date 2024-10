Showcase con special guest Renzo Rubino e la Sbanda, un mercatino del gusto, un’area dedicata a sport e salute e un’altra all’intelligenza artificiale. E’ ricco il programma di iniziative, tra informazione e intrattenimento, che animeranno il Villaggio delle Regioni e delle Province autonome allestito in piazza del Ferrarese a Bari in occasione della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, ‘L’Italia delle Regioni’, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, a Bari dal 19 al 22 ottobre.

Domenica pomeriggio è prevista la cerimonia inaugurale del Festival nel teatro Piccinni alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Variegato, dedicato a tutti i generi musicali e ricco di suoni provenienti da tutta Italia il programma di showcase.

Sabato 19 ottobre dalle ore 20 alle 22.30 sul palco Martina Iori (Trento), Clemente Guidi (Emilia Romagna), Pierpaolo Foti (Friuli Venezia Giulia) e Blue Quartet (Umbria). Domenica 20 ottobre dalle ore 12 alle ore 12.30 appuntamento con Master of Magic-Campionato mondiale di Torino 2025 (Piemonte) e dalle ore 19.15 alle 23 gli showcase di Spiedino Moffa (Molise), Gavino Murgia (Sardegna), Lazzaro (Toscana) e Serafine (Calabria). Alle 20.30 grande festa con lo special guest Renzo Rubino e la Sbanda, il nuovo progetto del cantautore pugliese che mette insieme popolare e ‘pop’.

Lo riporta l’ANSA