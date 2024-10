La partita Foggia-Catania del 20 ottobre 2024 sarà carica di significato non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per un gesto di solidarietà. L’incasso del match sarà interamente devoluto, al netto delle spese, alle famiglie coinvolte nel tragico incidente stradale avvenuto il 13 ottobre, in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia: Gaetano Gentile (21 anni), Samuele Del Grande (13 anni) e Michele Biccari (17 anni).

Questi ragazzi stavano tornando dalla trasferta di Potenza quando il loro minivan si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. L’autista del veicolo è attualmente indagato per omicidio stradale colposo.

Oltre al gesto del Foggia, anche il Catania ha deciso di rinunciare alla sua quota dell’incasso, che normalmente sarebbe spettata al club in base ai regolamenti. Un atto di grande sensibilità e rispetto per le vittime e le loro famiglie, che rende questa partita un evento dal forte impatto emotivo​

.