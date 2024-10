Sarà lo spettacolo ‘La Terra’ ad aprire, i prossimi sabato e domenica 19 e 20 ottobre, la nuova stagione del Teatro della Polvere di Foggia. Il cartellone 24/25 prevede otto titoli (di cui tre nuove produzioni e due riscritture) tra spettacoli di teatro per adulti e teatro famiglia, per complessive 16 repliche che animeranno lo spazio teatrale di via Parisi da ottobre a marzo prossimo.

Si riparte, quindi, da un grande classico del TdP diventato monologo, con un testo pregno di significati e uno svolgimento che interroga ogni spettatore rispetto al proprio impegno di cittadino e di uomo.

Scritto da Marcello Strinati e interpretato da Stefano Corsi, lo spettacolo è un omaggio al coraggio e all’impegno civile, ed è idealmente dedicato alle figure di Giovanni Panunzio e Mario Nero, due uomini che hanno portato, loro malgrado, al riconoscimento della criminalità foggiana come organizzazione mafiosa, nei primissimi anni ’90 del secolo scorso.

LO SPETTACOLO | ‘La Terra’ è stato portato in scena, per la prima volta, nel settembre 2021, a Parcocittà, nell’ambito della rassegna ‘Parliamo di (Anti)mafia’, organizzato da Associazione Nazionale Magistrati, Libera, Università di Foggia e Associazione Dottorandi Italiani di Foggia. Si tratta di una messinscena spoglia, che vede un solo attore in scena: il reale protagonista di questa narrazione, infatti, è il nostro territorio (la ‘terra’, appunto), quello della Capitanata, per molti versi unico, data la presenza di una mafia a quattro poli, ma poi non così dissimile da qualsiasi altra realtà del Sud Italia, stritolata quotidianamente tra criminalità organizzata, parziale connivenza delle istituzioni e indifferenza della popolazione residente. Come si può raccontare una storia che tratta di mafia e antimafia, di dolore, di sacrifici e di eroi casuali? Con leggerezza e profondità, ma soprattutto con rispetto: ciò che emerge dallo spettacolo – a tratti ironico, a tratti provocatorio – è l’interrogativo che viene rilanciato agli spettatori: quanto siamo disposti a sacrificare per i nostri principi, per i nostri cari, per la difesa della nostra terra?

IL CALENDARIO 24-25 | Dopo ‘La Terra’, la stagione proseguirà a novembre (sabato 9 e domenica 10) con lo spettacolo di teatro per famiglie ‘Tarzan (regia di Luciano Maria Riccardo Veccia), spettacolo di teatro per famiglie senza testo, in cui gli attori interpreteranno i vari personaggi attraverso azioni e movimenti.

Il 23 e 24 novembre, spazio a ‘Polvere di Corti’, di Marcello Strinati, ovvero una carrellata di ‘pillole’ teatrali interpretate dagli attori del TdP. Doppio appuntamento a dicembre: il 21 e 22 il palco sarà dedicato a ‘Il pensiero di Brio’ con Rukola, uno spettacolo magico con le bolle di sapone per bambini di ogni età, mentre il weekend successivo (28 e 29 dicembre) sarà la volta di ‘Relation bug 2.0’ spettacolo scritto e diretto da Marcello Strinati, con Raffaello Lombardi. Dopo averlo presentato sotto forma di studio, lo spettacolo torna in scena ponendoci ancora una volta davanti agli interrogativi rispetto alle nuove tecnologie e alla gestione delle nostre relazioni quotidiane.

A gennaio sarà di scena (25 e 26 gennaio) ‘Odissea’, scritto e diretto da Anna Laura d’Ecclesia: una storia epica, drammatica e comica che coinvolgerà il pubblico tra emozioni e risate. A seguire, il 22 e 23 febbraio, sarà la vola di ‘Anna dei miracoli’, per la regia di Letizia Massimo: un grande classico della drammaturgia statunitense riproposto dal Teatro della Polvere. Il 15 marzo, il teatro di via Parisi, torna ad accogliere la danzatrice Miriam Bonaccorso, che presenterà ‘L’altra parte di me’, una performance sui disturbi alimentari, nella giornata internazionale sui disturbi alimentari. Si torna a viaggiare con la fantasia, il 22 e 23 marzo, con ‘Gulliver 2.0’, scritto e diretto da Anna Laura d’Ecclesia: il viaggio del nostro amico Gulliver continua stagione dopo stagione, esplorando nuovi mondi, con nuovi compagni di viaggio.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 19 (ingresso 20.30, inizio spettacolo 21) e domenica 20 ottobre (ingresso 18.30, inizio spettacolo 19), sul palco del Teatro della Polvere, in via Nicola Parisi, 97. Prenotazione obbligatoria.