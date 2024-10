L’Amministrazione comunale, d’intesa con la Prefettura di Foggia, le forze dell’ordine e la Curia vescovile, ha pianificato e organizzato le attività legate al rientro a Foggia di Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuel Del Grande, i giovanissimi tifosi del Calcio Foggia 1920 deceduti domenica sera a Potenza in un incidente stradale.

Oggi mercoledì 16 ottobre, la camera ardente verrà allestita presso il Palazzetto Preziuso in via Guido Dorso e sarà aperta dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e giovedì 17 ottobre dalle 9.00 e 13.00.

L’omaggio alle salme sarà regolamentato con accessi limitati e continuativi, evitando soste prolungate per favorire la massima partecipazione da parte della cittadinanza. Si precisa che sarà comunque garantito l’accesso a chi,oltre gli orari indicati, è già presente ed in fila per il saluto funebre alle giovani vittime.

Domani, giovedì 17 ottobre, i funerali verranno celebrati alle ore 16.00 presso lo stadio comunale Pino Zaccheria, con apertura delle porte alle ore 14.00. Contestualmente verrà proclamato il lutto cittadino.

Il servizio d’ordine sarà affidato agli steward e alla Protezione Civile e saranno garantite assistenza sanitaria e psicologica in loco.

Si invitano i partecipanti alla cerimonia al massimo decoro e rispetto del momento. Per l’occasione restano in vigore tutte le prescrizioni relative a un evento sportivo.

Considerata la capienza limitata dell’impianto sportivo, regolamentata con il contapersone all’ingresso, chi non dovesse trovare posto all’interno potrà assistere alla cerimonia attraverso un maxischermo posizionato in via Gioberti in prossimità dello stadio.

Nelle sedi comunali la bandiera della Città di Foggia verrà esposta a mezz’asta, verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione, verrà osservato un minuto di raccoglimento alle ore 12.00 nei luoghi di lavoro e nelle scuole cittadine (regolarmente aperte, ndr), e nelle Commissioni consiliari e/o di Consiglio e Giunta comunale, in occasione della prima seduta utile.

In concomitanza con la cerimonia funebre i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive sono invitati ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività.