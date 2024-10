“Manfredonia: Riguardo all’investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti, e investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, risulterebbe speso meno rispetto all’importo erogato e non è specificato come è stato speso l’importo rimanente“.

Così in un recente esposto presentato dal CODACONS è indirizzato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte dei Conti, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’esposto riguarda la gestione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare quelli destinati agli Ambiti Sociali Territoriali per l’inclusione sociale e il sostegno a persone vulnerabili, disabili e marginalizzate.