riceviamo e pubblichiamo, consigliere comunale Giuseppe Marasco di Manfredonia

Manfredonia. “I bagni pubblici sono una componente fondamentale dell’infrastruttura urbana, spesso trascurati e sottovalutati, ma essenziali per il benessere di cittadini e turisti. E’ inaccettabile che un servizio così cruciale venga relegato a un angolo buio dell’attenzione pubblica. Questa situazione deve cambiare, e oggi voglio mettere in evidenza l’importanza di una maggiore cura e manutenzione per i bagni pubblici della nostra città.

Questi spazi non sono solo un bisogno fisiologico, ma rappresentano anche un elemento di civiltà. Fornire bagni puliti e sicuri è un segno di rispetto verso i cittadini e i visitatori. Tuttavia, nonostante la loro importanza, spesso questi servizi sono trascurati, diventando luoghi di disagio e insicurezza. La mancanza di igiene, l’assenza di controlli regolari e la scarsa manutenzione sono problemi che richiedono un intervento immediato.

La questione dell’igiene è particolarmente critica. Durante la pandemia di COVID-19, abbiamo visto quanto sia importante mantenere elevati standard di pulizia. I bagni pubblici, che già prima della pandemia erano spesso in condizioni discutibili, hanno subito un ulteriore deterioramento. La mancanza di sapone, disinfettante e carta igienica è una realtà che affrontiamo quotidianamente. È vergognoso che in una società moderna come la nostra, ci siano ancora bagni pubblici privi delle necessarie dotazioni igieniche.

Non possiamo dimenticare l’importanza della sicurezza. Molti bagni pubblici non sono solo sporchi, ma anche pericolosi. La scarsa illuminazione, la mancanza di sorveglianza e l’assenza di misure di sicurezza adeguate rendono questi spazi inospitali e, in alcuni casi, minacciosi. Inoltre, l’accessibilità per le persone con disabilità è spesso insufficiente. È inaccettabile che in una società inclusiva come la nostra, molti bagni pubblici non siano attrezzati per accogliere tutti i cittadini.

Cosa possiamo fare per migliorare la situazione? È fondamentale che l’amministrazione comunale si prenda carico di questa problematica, investendo nella manutenzione e nella gestione dei bagni pubblici. Proporre l’installazione di sistemi di monitoraggio e manutenzione regolare è un passo importante. La creazione di un programma di sensibilizzazione per la cittadinanza, per educare all’uso responsabile di questi spazi, può contribuire a ridurre il degrado.

Inoltre, è necessaria una pianificazione più attenta nella costruzione di nuovi bagni pubblici, tenendo conto dell’accessibilità, della sicurezza e dell’igiene. Collaborare con le associazioni locali e i gruppi di cittadini può aiutare a identificare le aree più bisognose di intervento e garantire che i servizi siano adeguati alle esigenze della comunità”.