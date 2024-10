L’arte della cura” torna a Foggia

Anche quest’anno, la sezione foggiana di Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) rinnova il suo impegno nel coniugare arte e cura, con il contest nazionale “L’arte della cura…curare con l’arte”. L’evento, divenuto un appuntamento fisso nel panorama culturale della città, ospiterà una nuova collettiva d’arte presso la Pinacoteca ‘900 di Foggia, con un toccante omaggio dedicato a Gilda.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17:30, e offrirà un’occasione unica per riflettere sul legame profondo tra arte e benessere. Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dall’intervento dello psiconcologo Antonio Petrone, che approfondirà i benefici terapeutici dell’arte nella cura delle malattie, in particolare nel percorso di guarigione del cancro al seno. La sua riflessione aprirà uno spazio di dialogo in cui le opere esposte non saranno solo espressioni artistiche, ma anche strumenti di cura emotiva e psicologica.

Gli artisti, presenti all’evento, accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso le loro creazioni, stimolando una conversazione aperta sulle emozioni, sulle storie e sui significati racchiusi in ogni quadro e scultura. La mostra non sarà solo un momento di cultura, ma un invito a riflettere sul potere dell’arte come mezzo di supporto alla salute e alla guarigione, dimostrando che l’arte non si limita a essere contemplazione estetica, ma diventa parte integrante di un percorso di cura.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo evento speciale, che unisce arte e scienza in un’esperienza collettiva di grande valore umano.