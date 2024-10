Le classi della Scuola Secondaria di primo grado ‘Ungaretti’, di Manfredonia, hanno accolto, per due giorni, Nasri, un architetto cristiano-palestinese originario di Betlemme.

Nasri è giunto nella nostra città il 3 ottobre scorso ed è ospitato in una casa canonica della Diocesi, grazie all’accoglienza dell’arcivescovo padre Franco Moscone e della comunità.

Rimarrà qui a Manfredonia per circa tre mesi con un obiettivo importante: sensibilizzare sulla grave situazione in cui versano le famiglie cristiane e non, a Betlemme, a causa del conflitto. Da generazioni, queste famiglie vivono grazie alla produzione artigianale di oggetti in legno d’ulivo, venduti ai pellegrini in Terra Santa. Tuttavia, prima la pandemia e ora la guerra hanno bloccato i pellegrinaggi, aggravando una crisi già profonda.