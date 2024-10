Nella mattinata odierna, su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’avvocato Danilo Deoregi. La misura, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza, prevede anche il divieto temporaneo di esercitare la professione forense. Deoregi è accusato di esercizio infedele della professione, truffa ed estorsione ai danni di alcuni suoi clienti.

Le indagini, coordinate dalla Procura e avviate in seguito alla denuncia di un assistito, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico del legale. Secondo quanto emerso, Deoregi avrebbe ingannato i suoi clienti facendo loro credere di aver svolto attività professionali mai compiute, con l’obiettivo di ottenere pagamenti indebiti. In alcuni casi, avrebbe approfittato delle delicate condizioni emotive, familiari o giuridiche dei suoi assistiti.

Le vittime, oltre a subire un danno economico legato al pagamento di parcelle ingiustificate, avrebbero riportato conseguenze anche nei procedimenti legali in cui erano rappresentate dall’avvocato. In un caso, Deoregi avrebbe minacciato uno dei clienti con la prospettiva, rivelatasi falsa, di perdere l’affidamento del figlio minorenne, inducendolo così a versare ulteriori somme di denaro per prestazioni legali mai eseguite.

Le indagini, condotte attraverso acquisizioni documentali e testimonianze, proseguono per chiarire ulteriori responsabilità, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.