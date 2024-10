"Questa donna di Manfredonia va lodata. Ecco perché crede realmente in un mondo migliore"

Manfredonia. A Manfredonia, ogni sera, tra le 19 e le 21, una signora anziana si dedica a un gesto semplice ma profondamente significativo: raccogliere le cartacce abbandonate davanti alla Posta Centrale. La sua figura, discreta e delicata, è diventata un simbolo di impegno civico e gentilezza, che merita di essere raccontato e celebrato.

Ogni sera, armata di una borsa di tela, questa signora si china con cura per raccogliere la spazzatura, ridando decoro a un luogo spesso trascurato. “Non lo fa per apparire, né per cercare riconoscimenti, ma perché crede fermamente nella possibilità di un mondo migliore. La sua azione, per quanto semplice, racchiude un messaggio potente: la bellezza della nostra comunità è nelle piccole azioni quotidiane di ognuno di noi”, dice a StatoQuotidiano.it la Psicologa Rossella Armillotta di Manfredonia.

“Ieri, spinta dalla curiosità e dall’ammirazione, ho deciso di avvicinarmi a questa signora per ringraziarla. Le ho espresso il mio rispetto per il suo operato e quanto la sua dedizione mi avesse colpito. Con uno sguardo lucido e una dolcezza infinita, mi ha risposto: ‘La ringrazio con tutto il cuore. Eppure, c’è gente che per questo mi disprezza’. Quella frase ha risuonato in me come un campanello d’allerta, mettendo in luce una realtà spesso ignorata: chi si dedica a fare del bene può, talvolta, incontrare sguardi di giudizio e disprezzo”.

“In quel momento, ho compreso quanto il suo gesto fosse più grande di qualsiasi giudizio. La signora non raccoglieva solo sporcizia, ma anche pezzi di umanità. Ogni sacchetto di plastica, ogni cartaccia riposta con cura, rappresentava una piccola vittoria contro l’incuria e l’indifferenza. La sua azione quotidiana, semplice ma carica di significato, ci ricorda che la vera nobiltà sta nel fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio. A volte, le azioni più belle e genuine passano inosservate, ma sono queste che, come un eco, risuonano nella società, ispirando altri a seguire il suo esempio”.

“È importante che questa storia venga raccontata, non solo per omaggiare la signora anziana, ma anche per stimolare una riflessione collettiva. Viviamo in un’epoca in cui spesso ci sentiamo impotenti di fronte ai grandi problemi del mondo. Tuttavia, il cambiamento inizia sempre da noi, dalle piccole azioni quotidiane. Ecco perché, invito tutti i cittadini di Manfredonia a considerare l’impatto che ogni gesto, per quanto insignificante possa sembrare, può avere sulla comunità. Ogni volta che scegliamo di fare del bene, di contribuire in modo attivo e positivo, stiamo investendo nel futuro di tutti”.