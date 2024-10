San Severo: due sparatorie e altrettanti feriti in poche ore

Due episodi inquietanti, avvenuti a poche ore di distanza, stanno attirando l’attenzione della Polizia di Stato, che è al lavoro per fare chiarezza. A San Severo, in provincia di Foggia, si è tornato a sparare, con due persone ferite in altrettante sparatorie, per fortuna in modo non grave.

Il primo episodio è avvenuto all’alba di ieri, quando un 37enne straniero è stato colpito da un proiettile al torace, mentre si trovava in un uliveto nelle campagne di San Severo. Nonostante la ferita, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale “Masselli Mascia”, dove è stato curato dai medici, che hanno immediatamente segnalato il caso alla Polizia.

Il secondo episodio si è verificato poche ore dopo, in un’area agricola vicino a Santo Spirito, alla periferia della città. Questa volta la vittima è un 20enne straniero, ferito da colpi di arma da fuoco. Anche in questo caso, i dettagli sono ancora in fase di ricostruzione. Il giovane è stato trovato accasciato e ferito da alcuni agricoltori della zona, che lo hanno portato al pronto soccorso. Anche lui non sarebbe in pericolo di vita.

Pare che siano stati esplosi più colpi in entrambe le sparatorie, ma le indagini della Polizia, condotte dal Commissariato di San Severo, sono ancora in corso per determinare il movente e capire se i due episodi siano collegati tra loro o se uno sia una possibile risposta all’altro.

Lo riporta Telesveva.