Foggia. Svolta nelle indagini sull’attentato contro Gabriele Agostini, un ufficiale della Guardia di Finanza di 35 anni, vittima di un tentato omicidio avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. A circa un anno dall’arresto del presunto esecutore materiale dell’attentato, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, con l’accusa di fabbricazione di un ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato.

Tra i tre arrestati figura anche la 39enne ex moglie del finanziere, che gli inquirenti ritengono la mandante dell’attentato. La donna, un avvocato del Foro di Foggia, si trovava al centro di una causa di separazione altamente conflittuale con Agostini, in particolare per questioni legate alla custodia e agli incontri con il figlio di due anni. Il Gip di Napoli, Nicola Marrone, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’ex moglie, mentre gli altri due indagati, accusati di aver partecipato alla preparazione dell’ordigno esplosivo, sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’attentato si è verificato nel pomeriggio del 21 marzo 2023, in località Bellavista, a Bacoli. Agostini stava tornando a casa dal lavoro a bordo della sua auto quando, alle 17:18, un ordigno nascosto sotto il veicolo è esploso. Nonostante la violenza della deflagrazione, il finanziere è miracolosamente rimasto illeso, riuscendo a fuggire dall’abitacolo attraverso il finestrino anteriore destro, mentre la sua auto è stata completamente distrutta dalle fiamme in pochi minuti. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco non è bastato a salvare il veicolo, ma ha evitato ulteriori danni a persone o cose nelle vicinanze.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Napoli hanno permesso di ricostruire i movimenti del presunto esecutore materiale dell’attentato, un 50enne originario di San Severo, arrestato il 16 ottobre 2023. Le prove raccolte dagli investigatori hanno rivelato i legami tra quest’ultimo e l’ex moglie del finanziere, documentando in particolare un incontro tra i due avvenuto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, poco prima dell’attentato.

L’ordigno utilizzato nell’attacco aveva una forza distruttiva notevole, come dimostrato dal ritrovamento di un frammento di lamiera del peso di oltre 600 grammi a circa 65 metri dal luogo dell’esplosione. Secondo gli esperti, il frammento proveniva dal vano della ruota di scorta del veicolo, vicino al punto in cui l’ordigno era stato posizionato. La deflagrazione ha danneggiato gravemente l’auto, facendo esplodere i finestrini, distruggendo il lunotto posteriore e provocando la distruzione completa dell’interno del veicolo a causa dell’incendio scoppiato subito dopo l’esplosione.

L’arresto dell’ex moglie di Agostini rappresenta un punto di svolta importante nell’inchiesta. Le indagini, che fin dall’inizio si erano concentrate su una possibile vendetta personale legata alla separazione, sembrano ora aver portato a una chiara attribuzione delle responsabilità. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso, e sarà compito del processo stabilire la colpevolezza degli accusati. Lo riporta pugliasera.it