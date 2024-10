Vertenza calzaturificio Barletta, domani riunione task force

Due riunioni. La prima al mattino a Bari, la seconda nel pomeriggio a Barletta. Entrambe domani si occuperanno della vertenza relativa alla Vingi shoes srl, l’impresa calzaturiera di Barletta che sta vivendo uno stato di crisi. A discutere del futuro occupazione di poco meno di un centinaio i lavoratori saranno alle ora 10 la task force regionale guidata da Leo Caroli, e il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito che ha organizzato un tavolo aperto anche ai rappresentanti di Regione e Provincia oltre che ai consiglieri comunali.

I dipendenti della fabbrica dallo scorso 7 ottobre presidiano i cancelli dello stabilimento. A preoccupare è non solo “il mancato versamento ai fondi di previdenza complementare delle quote del Tfr (trattamento di fine rapporto, ndr) da parte della azienda – spiegano in una nota Pietro Fiorella, segretario generale della Filctem Cgil Bat-Foggia e Giuseppe Anaclerio, segretario generale della Femca Cisl Bari-Bat- ma anche la vendita tutti i cespiti immobiliari da parte della Srl”.

Cannito, si legge nella nota intende insediare “con urgenza un tavolo tecnico per individuare possibili soluzioni alla crisi in atto”. “Il nostro auspicio è che nella giornata di giovedì prossimo, dopo l’incontro in Regione e poi a Barletta si possa aprire uno spiraglio sul futuro lavorativo di un centinaio di dipendenti della Vingi Shoes messo a repentaglio dall’incertezza”, concludono i sindacalisti.

Lo riporta l’ANSA