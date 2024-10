Vieste: guerra tra commercianti, tra minacce e raid notturni

Un distributore automatico a servizio di una parafarmacia a Vieste è stato danneggiato da un liquido rosso-violaceo, descritto come un preparato da pasticceria, che ha compromesso il funzionamento del sistema di accettazione delle banconote. Tuttavia, le telecamere di sicurezza del locale hanno ripreso l’intera scena, portando alla presentazione di una denuncia per atti intimidatori e danneggiamento contro il presunto responsabile.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre, presso la parafarmacia di viale XXIV Maggio. Nei filmati consegnati ai carabinieri, si vede chiaramente un uomo, identificato con nome e cognome, avvicinarsi al distributore con un contenitore trasparente contenente il liquido. In un secondo video, si nota una persona lanciare la stessa sostanza contro il distributore.

Secondo i denuncianti, questo episodio sarebbe parte di una “guerra tra commercianti” che dura da mesi, scatenata dall’obbligo di installare un cestino per i rifiuti vicino al distributore automatico. La denuncia-querela fa anche riferimento a minacce ricevute dalla figlia del presunto colpevole, che avrebbe affermato, in modo aggressivo e volgare, che se il cestino non fosse stato installato, avrebbe gettato tutta la spazzatura del suo locale davanti al distributore.

I proprietari della parafarmacia hanno dichiarato di aver subito ulteriori atti intimidatori simili durante l’estate, in cui lo stesso tipo di sostanza è stato usato nelle prime ore del mattino. A seguito di questi episodi, hanno potenziato il loro sistema di videosorveglianza, riuscendo infine a identificare il responsabile.

L’intera vicenda è ora sotto indagine da parte dei carabinieri.