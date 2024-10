L’ex attivista del Movimento 5 Stelle, Mariateresa Bevilacqua, ha deciso di aderire a ‘Noi Moderati’, diventando la nuova segretaria cittadina di Vieste per il partito di centrodestra guidato da Maurizio Lupi.

A fine luglio, dopo 13 anni di militanza e un mandato come consigliera comunale dal 2016 al 2021, Bevilacqua ha lasciato il M5S, non condividendo più la linea politica del movimento. In particolare, il suo contrasto con il coordinatore provinciale Mario Furore e il sostegno del M5S al presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste da lei avversato, hanno portato alla rottura definitiva. Bevilacqua era ormai leader della fronda dei dissidenti sul Gargano.

Il suo impegno politico continua con Noi Moderati, dove, come lei stessa afferma, trova “un gruppo di persone concrete e realmente appassionate”. Bevilacqua sottolinea l’obiettivo del partito di essere una forza costruttiva all’interno del centrodestra, puntando su idee concrete, partecipazione attiva e dialogo democratico, valori che, secondo lei, hanno sempre guidato la sua attività da consigliera comunale.

Ringraziando il coordinatore provinciale Francesco Borgese per averle affidato la guida del partito a Vieste, Bevilacqua ribadisce la sua intenzione di portare avanti un percorso politico basato sulla trasparenza e il dialogo, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione politica, sociale e civile per il bene del territorio. “Nessun tentennamento, nessun monologo, ma massimo dialogo e trasparenza verso iscritti e cittadini”, conclude.

Lo scorso agosto, anche un altro ex pentastellato, l’ex consigliere comunale di Foggia Giuseppe Fatigato, è passato a ‘Noi Moderati’.

