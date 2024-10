Eccovi la mia illustrazione satirico-allegorica intitolata “Vola palomma” proprio, dunque, come l’ottavo brano presente nell’ultimo pregevole lavoro discografico “Monte Sant’Angelo” di Franco Nasuti e “Li Sammecalère”. Compact Disc che ho ascoltato con grande piacere e con la dovuta attenzione.

Ma torniamo al mio disegno umoristico. Esso altro non vuol essere se non un sentito omaggio a quel virtuoso gruppo musicale e, soprattutto, a Franco Nasuti, che è un autentico “Padre” del folklore “garganico” (ma sarebbe più corretto dire “pugliese”), come sottolineato nel corposo e documentatissimo scritto <<L’incisione di Franco Nasuti e Li Sammecalère: “Monte Sant’Angelo”>>. https://www.statoquotidiano.it/23/01/2023/lincisione-di-franco-nasuti-e-li-sammecalere-monte-santangelo/972343/ Testo, risalente al 23 gennaio 2023, pubblicato su questa stessa testata, a firma di Franco Rinaldi (Manfredonia, 1947), grande ed infaticabile divulgatore del dialetto sipontino, delle tradizioni locali, nonché autore di vari pregevoli volumi e di numerose note (pubblicate perlopiù su giornali locali, cartacei ed on-line) riguardanti la storia della Città di Manfredonia.

È però opportuno, a questo punto, tornare velocemente alla mia raffigurazione ironica, cioè “Vola palomma”. Tavola in cui, nella parte superiore, predomina l’immagine antropomorfa di Nasuti, in veste di grossa colomba bianca (con al collo delle nacchere e lo stemma del gruppo musicale “Li Sammecalère”), che sorvola lo storico rione “Junno” della sua amatissima Monte Sant’Angelo. L’opera in questione è corredata inoltre da alcuni miei versi (giocosi) scritti volutamente nel dialetto di Monte Sant’Angelo, che fu anche il paese natio di mio padre, ossia Saverio Granatiero (1929 – 2007), agricoltore e, difficile a credersi, arguto rimatore.

Ma ecco qui di seguito il brevissimo componimento a cui ho appena fatto riferimento: “Vola palomma” / da lu Junne: / cande e ssune / pe tutte lu munne! / Prìje / salute / ògne menute, / pe “Li Sammecalère”/ e ppe Franghe Nasùte! [Vola colomba / dallo Junno: / canta e suona in tutto il mondo! / Prega per la salute / ogni minuto, / de “Li Sammecalère” / e di Franco Nasuti!].

Da notare, infine, relativamente alla parte inferiore della stessa rappresentazione, la riproduzione grafica di alcuni strumenti musicali propri della cosiddetta “musica popolare”.

A tal proposito, voglio precisare, concludendo, che la firma del sottoscritto, sempre in riferimento alla mia vignetta “Vola palomma”, è posta sulla raffigurazione dell’ “armonica a bocca”. Ebbene, ciò non è affatto casuale. Si tratta di un modo, seppure piuttosto personale, per ricordare la mia cara nonna materna, ossia Costanza Lo Russo (1900 – 1992), anche lei originaria di Monte Sant’Angelo, bracciante agricola, che, in gioventù, dopo massacranti giornate di lavoro nelle arse terre del Tavoliere, si concedeva il “lusso” di suonare l’ “armonica a bocca” e cantare alcune delle sue canzoni (popolari, manco a dirlo) preferite. Nonna Costanza, donna energica e risoluta, che, dotata di un incredibile senso dell’umorismo e autoironia, a chi le chiedeva il suo nome rispondeva, quasi sempre, così: “Costanza Lo Russe, Mangie nderre e ce stuscije lu musse!” [Costanza Lo Russo, mangia a terra e si pulisce il muso (la bocca)!].

Ad ogni modo, mi auguro che questa mia illustrazione umoristica sia gradita e degna di Franco Nasuti, zelante custode e “Padre” amorevolissimo del folklore e delle antiche tradizioni “garganiche”.

Francesco Granatiero

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.