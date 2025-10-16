A Manfredonia le “Suore in Campo” sfidano le Istituzioni per beneficenza. Appuntamento il 25 ottobre

MANFREDONIA – Lo sport torna ad essere strumento di solidarietà e unione con l’evento benefico “Un Calcio alla Solidarietà”, la partita del cuore che si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 18:00 presso lo Stadio Miramare di Manfredonia.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus”, presidente la dottoressa Nicoletta Lauriola, è finalizzata a raccogliere fondi in favore delle Suore Francescane dell’Immacolata, e vedrà affrontarsi due squadre d’eccezione: la Nazionale Italiana Calcio Suore, unica al mondo e composta da religiose provenienti da tutta Italia, e la formazione delle Istituzioni Maschili, che schiererà figure di spicco del panorama istituzionale e diplomatico nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti in campo figurano Dino Nicolia, funzionario della Commissione Europea di Bruxelles, Luca Bellotti, già sottosegretario di Stato del Governo Berlusconi, Riccardo Di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, e Domenico De Candia, console onorario della Repubblica di Moldova per Puglia, Basilicata e Molise.



A guidare la squadra delle Suore sarà il C.T. Moreno Buccianti, ex calciatore e fondatore della Nazionale Italiana Calcio Suore, simbolo di sportività e di profonda umanità.

Protagonista dell’evento: lo Sponsor Ufficiale Mario Maratea

Tra i sostenitori dell’iniziativa spicca il nome di Mario Maratea, Ambasciatore degli “Antichi Sapori del Gargano” in America e Cina, nonché Presidente della Confcommercio di Monte Sant’Angelo.

Maratea rappresenta una delle figure più attive nella promozione delle eccellenze gastronomiche e culturali del Gargano nel mondo, contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso iniziative che uniscono tradizione, impresa e identità locale.

La sua presenza come Sponsor Ufficiale dell’evento conferma l’impegno costante nel sostenere progetti che fondono sport, solidarietà e promozione territoriale.

“Mario Maratea è un esempio concreto di come l’imprenditoria locale possa diventare motore di solidarietà e ambasciatrice della nostra cultura nel mondo”, ha dichiarato la Presidente dell’Associazione, Dott.ssa Nicoletta Lauriola.

Un evento corale di solidarietà e partecipazione

La Direzione Artistica dell’evento è affidata a Michele Cocomazzi, Vice Presidente di “Acceptus Mundi Onlus”, mentre la logistica è coordinata da Michele Ciavarella, Segretario Generale dell’associazione.

Fondamentale la collaborazione del Patron dello Stadio Miramare, Ing. Gianni Rotice, e del suo collaboratore Matteo Palumbo, oltre al supporto delle istituzioni locali: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, P.A.S.E.R., la Scuola di Ballo “My Dance” di Rita Vaccarella, e il patrocinio della Città di Manfredonia.

Sport, un linguaggio universale di pace e cooperazione

La Presidente Nicoletta Lauriola, emozionata e orgogliosa, sottolinea il significato profondo dell’iniziativa:

“Lo sport ha la straordinaria capacità di unire le istituzioni, diffondendo i valori della cooperazione, della pace e della solidarietà tra tutti noi che operiamo in contesti diversi. Il 25 ottobre sarà una giornata che Manfredonia ricorderà a lungo.”

Evento: “Un Calcio alla Solidarietà” – Partita del Cuore

📅 Sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00

📍 Stadio Miramare di Manfredonia

🎗️ Beneficenza a favore delle Suore Francescane dell’Immacolata

💼 Organizzazione: Acceptus Mundi Onlus

🌟 Sponsor Ufficiale: Mario Maratea – Ambasciatore degli Antichi Sapori del Gargano in America e Cina

A cura di Giovanna Tambo.