Bari, 16 ottobre 2025 – La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso il Messaggio di Allerta n. 2 per condizioni meteorologiche avverse, valido dalle ore 14:00 di oggi, 16 ottobre 2025, per le successive 24 ore. L’allerta, di livello giallo, riguarda gran parte del territorio regionale e in particolare le zone del Salento, della Puglia Centrale Adriatica e dei bacini del Lato e del Lenne.

L’avviso prevede venti forti di provenienza orientale sulla Puglia meridionale, con raffiche di burrasca, tali da poter causare disagi alla circolazione, danni a infrastrutture leggere e difficoltà nelle attività portuali e marittime.

Zone interessate e livello di criticità

Secondo quanto riportato nel bollettino regionale, le aree più esposte risultano:

Zona C (Puglia Centrale Adriatica) – Allerta gialla per vento;

Zona D (Salento) – Allerta gialla per vento;

Zona E (Bacini del Lato e del Lenne) – Allerta gialla per vento.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione”, invitando enti locali e strutture operative a mantenere un costante monitoraggio dell’evoluzione meteorologica

Le raccomandazioni della Capitaneria di Porto di Manfredonia

La Capitaneria di Porto di Manfredonia, con una comunicazione ufficiale del 16 ottobre (Prot. n. 0021245/2025), ha disposto una serie di misure preventive a tutela della sicurezza marittima.

In particolare, l’Autorità marittima ha chiesto:

la massima diffusione dei messaggi di allerta a tutti i soggetti interessati;

l’adozione di accorgimenti tecnici e prudenziali per garantire la sicurezza delle manovre navali e degli ormeggi;

la possibile sospensione delle operazioni portuali e l’interdizione temporanea delle banchine, ove necessario;

l’informazione a lavoratori portuali e autotrasportatori sui rischi derivanti dalle condizioni meteo avverse.

Il sergente Alessandro Mazza, firmatario della comunicazione, ha inoltre disposto l’attivazione di servizi di ronda e collegamento continuo tra l’Autorità marittima, i servizi tecnico-nautici e le unità navali ormeggiate o in rada.

Le raccomandazioni ai cittadini

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare attenzione alla caduta di oggetti o rami, e a mettere in sicurezza tende, vasi, e strutture leggere all’aperto.

I sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad attivare i rispettivi Presidi Operativi Comunali e a garantire l’informazione alla cittadinanza.