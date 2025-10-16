Edizione n° 5856

Allerta meteo in Puglia: venti forti e raffiche di burrasca, la Protezione Civile dichiara fase di "Attenzione"

MANFREDONIA - PUGLIA Allerta meteo in Puglia: venti forti e raffiche di burrasca, la Protezione Civile dichiara fase di “Attenzione”

L’avviso prevede venti forti di provenienza orientale sulla Puglia meridionale, con raffiche di burrasca, tali da poter causare disagi alla circolazione, danni a infrastrutture leggere e difficoltà nelle attività portuali e marittime.

MALTEMPO MANFREDONIA, 5 FEBBRAIO 2020 (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

MALTEMPO MANFREDONIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Bari, 16 ottobre 2025 – La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso il Messaggio di Allerta n. 2 per condizioni meteorologiche avverse, valido dalle ore 14:00 di oggi, 16 ottobre 2025, per le successive 24 ore. L’allerta, di livello giallo, riguarda gran parte del territorio regionale e in particolare le zone del Salento, della Puglia Centrale Adriatica e dei bacini del Lato e del Lenne.

L’avviso prevede venti forti di provenienza orientale sulla Puglia meridionale, con raffiche di burrasca, tali da poter causare disagi alla circolazione, danni a infrastrutture leggere e difficoltà nelle attività portuali e marittime.

Zone interessate e livello di criticità

Secondo quanto riportato nel bollettino regionale, le aree più esposte risultano:

Zona C (Puglia Centrale Adriatica) – Allerta gialla per vento;

Zona D (Salento) – Allerta gialla per vento;

Zona E (Bacini del Lato e del Lenne) – Allerta gialla per vento.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione”, invitando enti locali e strutture operative a mantenere un costante monitoraggio dell’evoluzione meteorologica

Le raccomandazioni della Capitaneria di Porto di Manfredonia

La Capitaneria di Porto di Manfredonia, con una comunicazione ufficiale del 16 ottobre (Prot. n. 0021245/2025), ha disposto una serie di misure preventive a tutela della sicurezza marittima.
In particolare, l’Autorità marittima ha chiesto:

la massima diffusione dei messaggi di allerta a tutti i soggetti interessati;

l’adozione di accorgimenti tecnici e prudenziali per garantire la sicurezza delle manovre navali e degli ormeggi;

la possibile sospensione delle operazioni portuali e l’interdizione temporanea delle banchine, ove necessario;

l’informazione a lavoratori portuali e autotrasportatori sui rischi derivanti dalle condizioni meteo avverse.

Il sergente Alessandro Mazza, firmatario della comunicazione, ha inoltre disposto l’attivazione di servizi di ronda e collegamento continuo tra l’Autorità marittima, i servizi tecnico-nautici e le unità navali ormeggiate o in rada.

Le raccomandazioni ai cittadini

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare attenzione alla caduta di oggetti o rami, e a mettere in sicurezza tende, vasi, e strutture leggere all’aperto.
I sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad attivare i rispettivi Presidi Operativi Comunali e a garantire l’informazione alla cittadinanza.



