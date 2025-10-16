Edizione n° 5856

Casa di Cura San Michele: riconoscimento nazionale per un caso raro di sindrome PASH

Durante il 126° Congresso Nazionale della SIMI è stato presentato un raro caso clinico di sindrome PASH

Casa di Cura San Michele: riconoscimento nazionale per un caso raro di sindrome PASH

Casa di Cura San Michele

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Manfredonia

La Casa di Cura San Michele di Manfredonia ha ottenuto un importante riconoscimento scientifico a livello nazionale. Durante il 126° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), svoltosi a Rimini, è stato presentato un raro caso clinico di sindrome PASH, diagnosticato proprio presso la struttura.

A illustrare il caso è stato il Dr. Francesco Murano, medico internista della Casa di Cura, che ha spiegato il percorso diagnostico seguito per identificare la sindrome, caratterizzata dalla coesistenza di pioderma gangrenoso, acne severa e idrosadenite suppurativa. La diagnosi, complessa per la somiglianza con altre patologie dermatologiche, è stata possibile grazie a un attento lavoro clinico condotto nell’Unità Operativa di Geriatria, diretta dal Dr. Serafino Talarico, primario del reparto.

Il riconoscimento da parte della SIMI rappresenta un traguardo significativo per la Casa di Cura San Michele, confermando l’eccellenza clinica, l’impegno nella ricerca scientifica e nella cura personalizzata del paziente.

