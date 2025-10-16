Edizione n° 5855

BALLON D'ESSAI

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

CALEMBOUR

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Castelnuovo della Daunia: al via l’attesa edizione di ‘CastelnuoVino’

EDIZIONE Castelnuovo della Daunia: al via l’attesa edizione di ‘CastelnuoVino’

Manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica, alle eccellenze vitivinicole e alle radici storiche del borgo

Castelnuovo della Daunia: al via l'attesa edizione di 'CastelnuoVino'

Castelnuovo della Daunia - Fonte Immagine: wikipedia.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Castelnuovo della Daunia (FG) si prepara ad ospitare l’attesa edizione 2025 di “CastelnuoVino: esperienze di borgo tra tradizione, gusto e natura”, la manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica, alle eccellenze vitivinicole e alle radici storiche del borgo. L’evento si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2025, promosso dalla Pro Loco locale con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Le prime giornate prevedono laboratori e visite guidate per bambini e ragazzi, tra cui il Laboratorio sulla tradizione giovedì 16 ottobre e il Laboratorio Creativo autunnale venerdì 17, insieme a visite guidate per scoprire il borgo.

Il momento clou della manifestazione è sabato 18 ottobre: durante la giornata si potranno effettuare visite guidate alle bellezze del borgo (prenotazione consigliata al 353 3591820). Alle ore 19:00 il Corteo di sbandieratori del Gruppo Storico I Normanni Luceria inaugurerà ufficialmente la Festa del Vino, seguita, dalle ore 20:30, dall’apertura degli Stand enogastronomici in via Roma, con degustazioni e musica dal vivo del Gruppo Popolare Dauno.

La manifestazione si concluderà domenica 19 ottobre con l’apertura degli Stand enogastronomici e Street Food dalle ore 19:30. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo previsto dall’avviso 2025 per le associazioni turistiche Pro Loco, fondamentale per la valorizzazione e la promozione del territorio di Castelnuovo della Daunia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.