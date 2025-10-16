Castelnuovo della Daunia: al via l'attesa edizione di 'CastelnuoVino'

Castelnuovo della Daunia (FG) si prepara ad ospitare l’attesa edizione 2025 di “CastelnuoVino: esperienze di borgo tra tradizione, gusto e natura”, la manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica, alle eccellenze vitivinicole e alle radici storiche del borgo. L’evento si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2025, promosso dalla Pro Loco locale con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

Le prime giornate prevedono laboratori e visite guidate per bambini e ragazzi, tra cui il Laboratorio sulla tradizione giovedì 16 ottobre e il Laboratorio Creativo autunnale venerdì 17, insieme a visite guidate per scoprire il borgo.

Il momento clou della manifestazione è sabato 18 ottobre: durante la giornata si potranno effettuare visite guidate alle bellezze del borgo (prenotazione consigliata al 353 3591820). Alle ore 19:00 il Corteo di sbandieratori del Gruppo Storico I Normanni Luceria inaugurerà ufficialmente la Festa del Vino, seguita, dalle ore 20:30, dall’apertura degli Stand enogastronomici in via Roma, con degustazioni e musica dal vivo del Gruppo Popolare Dauno.

La manifestazione si concluderà domenica 19 ottobre con l’apertura degli Stand enogastronomici e Street Food dalle ore 19:30. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo previsto dall’avviso 2025 per le associazioni turistiche Pro Loco, fondamentale per la valorizzazione e la promozione del territorio di Castelnuovo della Daunia.