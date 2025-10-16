Due episodi, poche ore di distanza, stesso luogo: via Piave, quartiere Ferrovia. Prima la riapertura abusiva di un locale appena sottoposto a sequestro, con i sigilli rotti e cittadini extracomunitari introdotti all’interno; poi le minacce a una coppia da parte del conducente di un taxi abusivo per una questione di parcheggio. Non sono “piccole cronache di quartiere”: sono segnali chiari che, senza un’azione rapida e visibile, la spirale di impunità continuerà a prendersi la strada e la serenità dei residenti.

Sulla violazione dei sigilli le norme sono cristalline: l’art. 349 del Codice Penale punisce il reato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa; a seconda dei fatti possono aggiungersi profili di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), invasione di edifici (art. 633 c.p.) o danneggiamento (art. 635 c.p.). In via Piave ci sono diverse telecamere: chiediamo l’acquisizione immediata dei filmati, il ripristino dei sigilli e la messa in sicurezza dell’immobile.

Il secondo episodio riguarda un servizio di trasporto abusivo: un conducente, privo di licenza, avrebbe intimidito due residenti che pagano regolarmente l’abbonamento per la sosta. Qui la cornice è duplice: la Legge 21/1992 (servizi pubblici non di linea) e gli artt. 85-86 del Codice della Strada vietano l’esercizio senza titolo e consentono fermo/sequestro del veicolo (art. 213 CdS); le minacce integrano il reato di cui all’art. 612 c.p.. Non è folklore, non è “tolleranza”: è illegalità economica che danneggia operatori regolari, società concessionaria della sosta e, a cascata, le casse comunali.

Questi fatti arrivano a poche ore dell’incontro in Prefettura, dove una delegazione di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia è stata ricevuta da Prefetto, Questore, Comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza e funzionari prefettizi. Dal tavolo sono emersi impegni su protocollo di controllo di vicinato e contatto diretto operativo con la Questura: passi importanti, che vanno ad aggiungersi all’interlocuzione con il Comune (sul ripristino di un’ordinanza anti-alcol in zona, più volte richiesta). Ma la cronaca di via Piave dimostra che l’urgenza è adesso: servono pattuglie dinamiche a piedi, l’Esercito richiesto in una raccolta firme da oltre 3.300 cittadini e già presente in tante altre città d’Italia, controlli mirati nelle fasce serali/notturne, lettori targhe per intercettare in tempo reale veicoli senza assicurazione spesso usati per trasporti irregolari, e sequestri immediati dei mezzi colti a svolgere servizio abusivo.

Una precisazione doverosa su chi segnala. Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia è, dal 2016, una pagina di segnalazioni: per ragioni di sicurezza mantiene l’anonimato nello spazio pubblico, ma i componenti si sono presentati più volte agli incontri istituzionali in Comune e in Prefettura. Chi davvero desidera “un’anagrafica nitida” non ha bisogno di polemiche: basta sedersi a quei tavoli. Le foto, i video, i report che negli ultimi anni hanno portato il quartiere sulle testate nazionali nascono da questo lavoro paziente e documentato.

A chi stigmatizza l’Esercito rispondiamo così: ha una funzione deterrente, si affianca alle forze di polizia ed è già operativo in tutta Italia con risultati concreti (non a caso si chiama Operazione Strade Sicure). Chi rispetta la legge non ha nulla da temere dall’Esercito, come non teme Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza: a doverlo temere sono solo i delinquenti. E poi diciamocelo: non è “bello” militarizzare una città, ma è infinitamente peggio lasciarla a degrado, sporcizia, violenza, rapine, furti, guerriglie e risse.

Ora la palla torna alle istituzioni: acquisire le immagini, individuare i responsabili della violazione dei sigilli, rafforzare i controlli contro i taxi abusivi e proteggere i residenti che rispettano le regole. La legge vale per tutti. E va applicata, subito.

Nota a cura de ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’.