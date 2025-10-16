MANFREDONIA – Con parole dense di emozione e senso civico, Gianluca Totaro, attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Puglia.

“Ho scelto da tempo di non restare indifferente — ha dichiarato Totaro — perché non posso dire ‘tanto non mi riguarda’ mentre la mia terra lotta per restare in piedi. È tempo di coraggio, di riscatto, di dignità. Il futuro comincia da chi non resta fermo.”

Una candidatura nata dall’impegno sul territorio

Totaro, presidente della Commissione Salute comunale, ha ricordato il percorso intrapreso in questi anni al servizio della comunità: la difesa della sanità pubblica, la battaglia per trasporti efficienti e dignitosi, la promozione di politiche verdi, welfare di comunità e iniziative culturali.

“Da consigliere comunale ho lavorato per garantire la sanità pubblica sul territorio, per trasporti degni di una regione moderna, per un territorio più verde e per una cultura che unisca e includa. Ho sempre cercato soluzioni ascoltando la gente, anche chi spesso non ha voce.”

Sviluppo sostenibile e identità territoriale

Tra i punti centrali del suo impegno politico anche il sostegno alle attività produttive locali, con particolare attenzione alla filiera agricola e ittica, e alla valorizzazione delle bellezze naturali e culturali della Capitanata e dell’intera regione come motore per il turismo e l’occupazione.

“Credo nella forza e nella bellezza di questa terra — ha aggiunto Totaro — e nelle persone che non si arrendono mai. Non voglio fare promesse vuote, ma condividere un sogno: una Puglia libera, coraggiosa e dignitosa.”

“La politica come atto d’amore”

Totaro ha citato Aldo Moro come riferimento etico e politico, ricordando la necessità di una politica che torni a essere servizio, non potere.

“Credo profondamente che una politica diversa sia possibile: una politica che metta la persona al centro, come ci insegnava Aldo Moro. Una politica come atto d’amore, non come corsa al potere.”

“Il cambiamento siete voi”

Il messaggio finale di Totaro è un invito alla partecipazione e alla fiducia nel cambiamento: