Finalmente al via i lavori alla “rotatoria della morte” di via San Paolo di Civitate

TORREMAGGIORE – Dopo anni di attese, promesse e troppi incidenti, anche tragici, questa mattina sono finalmente partiti i lavori di riqualificazione all’incrocio tra la SP 142 (ex SS16 Ter) e la SP 32, nel tratto che collega San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Un punto nevralgico ma tristemente noto come la “rotatoria della morte”, teatro nel tempo di numerosi sinistri, alcuni dei quali purtroppo mortali.

Sul posto, per un sopralluogo ufficiale, erano presenti il Sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, e il Sindaco di San Paolo di Civitate, Costantino Rubino, che hanno voluto testimoniare di persona l’avvio di un intervento atteso da anni e ritenuto strategico per la sicurezza stradale del territorio.

Un impegno mantenuto

“Quando nel settembre 2024 annunciammo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio Provinciale – ha ricordato il sindaco Di Pumpo – ci eravamo assunti un impegno preciso con i cittadini: avremmo fatto di tutto per passare presto dalle parole ai fatti. Oggi, a distanza di un anno, quella promessa si trasforma in un’azione concreta”.

L’incrocio, da sempre caratterizzato da scarsa visibilità per i veicoli provenienti dalla SP 32 e da un flusso veicolare intenso lungo la direttrice che unisce i tre comuni, verrà completamente messo in sicurezza grazie alla realizzazione di una rotatoria moderna. L’opera consentirà di regolare meglio la circolazione, ridurre la velocità dei mezzi e garantire un deflusso più fluido e sicuro del traffico, soprattutto nei momenti di punta.

Un’opera di territorio, non di confine

“Questa non è un’opera solo per Torremaggiore o per San Paolo di Civitate – ha sottolineato Rubino – ma per tutto il territorio. Chi ogni giorno percorre queste strade per lavoro, studio o necessità, sa quanto fosse urgente intervenire. Con l’avvio di questi lavori, compiamo un passo importante verso una viabilità più sicura, moderna e rispettosa della vita di chi ogni giorno attraversa le nostre strade”.

Il sindaco ha ringraziato la Provincia di Foggia, i tecnici e tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione, allo studio e all’approvazione del progetto. “Dietro ogni cantiere che si apre – ha aggiunto – c’è un lavoro silenzioso ma fondamentale di collaborazione, determinazione e fiducia tra istituzioni”.

La progettazione e i prossimi passi

Il progetto, finanziato nell’ambito del piano provinciale di messa in sicurezza delle arterie secondarie, prevede non solo la realizzazione della rotatoria, ma anche una serie di interventi complementari: nuova segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione adeguata, drenaggio delle acque meteoriche e un miglioramento della visibilità nelle ore notturne. L’obiettivo è restituire agli automobilisti una traversa provinciale più moderna e funzionale, riducendo drasticamente il rischio di incidenti.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro la primavera 2026, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la regolarità delle forniture. Durante il periodo di cantiere, la circolazione sarà regolata da un sistema temporaneo di sensi alternati e deviazioni, con la collaborazione della Polizia Locale e dei tecnici provinciali.

Una vittoria per la sicurezza

Il tratto in questione era da tempo oggetto di segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini, delle associazioni e delle stesse amministrazioni comunali. Ora, con l’avvio del cantiere, si volta pagina. “La sicurezza non è mai un lusso – ha concluso Di Pumpo – ma un dovere morale e istituzionale. Questo risultato è la prova che, quando le istituzioni collaborano, si possono ottenere risultati concreti per la comunità”.

Un’opera, dunque, che va oltre l’aspetto infrastrutturale e diventa simbolo di un impegno condiviso per la vita e la sicurezza sulle strade. Da oggi, quel tratto tristemente noto come “la rotatoria della morte” potrà finalmente cambiare nome e destino.